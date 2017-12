SEOUL – Bintang Train to Busan, Ma Dong-seok, mengaku pernah menerima tawaran casting sebuah film Hollywood. Menariknya lagi, tawaran itu berasal dari Marvel Studios, perusahaan motion picture raksasa asal Amerika Serikat.

Sumber dekat sang aktor menjelaskan, Ma sempat bertemu dengan beberapa film maker untuk mendiskusikan kemungkinannya terlibat dalam proyek Marvel. Hal itu terjadi setelah film Train to Busan yang diperankannya bersama Gong Yoo diputar di Festival Film Cannes, tahun lalu.

(Cuplikan adegan Train to Busan, Foto: Next Entertainment)

Aksi Ma yang bertarung dengan zombie menggunakan tangan kosong memang menarik perhatian para film maker Hollywood. Apalagi, dia memiliki perawakan besar dengan bahu bidang yang sangat cocok untuk lakon-lakon superhero.

Selain itu, Ma memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang cukup mumpuni. Aktor The Neighbour itu diketahui menghabiskan masa mudanya di Amerika Serikat dan tercatat sebagai lulusan Columbia State University. Sebelum terjun ke dunia akting, Ma diketahui berprofesi sebagai petarung bebas dan personel trainer bagi sejumlah artis.

Sayang, menurut sang sumber, tawaran itu harus ditepis Ma karena berbenturan dengan jadwal syuting film di dalam negeri. Mafhum, tahun ini dia menjalani enam syuting film sekaligus.

Along with the Gods: The Two Worlds, The Mayor, Wonderful Ghost, The Outlaws, The Bros, dan The Champion merupakan enam proyek yang dilakoninya tahun ini. Syuting terakhir yang dijalaninya tahun ini adalah The Champion yang dimulai sejak Agustus silam.

Mengutip Soompi, film Champion mengambil tema kehidupan seorang atlet panco. Untuk peran itu, Ma harus berlatih teknik panco kepada atlet arm wrestling profesional.

Kegiatannya berlatih panco sempat dibagikannya melalui Instagram beberapa waktu lalu. “Saatnya mengenakan wristwraps dan siap berlatih. Latihan hari ini diawasi oleh Baek Sung-yeol, Nam Woo-taek, Kim Do-hoon, Hong Ji-seung, dan Bae Seung-min. Terima kasih dan aku bersyukur (untuk kalian)!!!”

Ma Dong-seok, imbuh sumber dekat sang aktor, merupakan sosok yang setia. Kepercayaaan klien merupakan hal penting baginya. Karena itu, dia tidak akan mengkhianati kontrak dan kewajiban yang telah diberikan kepadanya.

“Mungkin, aku akan mengambil kesempatan itu di lain waktu,” ujar Ma seperti dilansir dari Allkpop.

