LOS ANGELES – Fans memang dikenal rela melakukan apa pun demi bisa melihat idolanya. Pun begitu dengan fans Taylor Swift yang rela menempuh jalur apa pun untuk dapat menonton konser pelantun Look What You Made Me Do tersebut.

Pada Rabu 6 Desember 2017, pre-sale tiket tur konser “Reputation” Taylor mulai dijual. Sesuai prediksi, tiket konser TayTay dijual mahal. Ada tiga kategori tiket, yakni yang termurah USD500 (Rp6,7 juta), kategori Snake Pit seharga USD800 (Rp10,8 juta), dan termahal untuk VIP yang dibanderol USD1.500 (Rp20,3 juta).

Baca Juga: Bukan Adele, Beyonce Dikabarkan Akan Mengisi Soundtrack Film Bond 25

Walau sudah jelas tiket tersebut dihargai mahal, keinginan fans untuk menonton konser Taylor tetap tak surut. Sebaliknya, fans mulai menempuh berbagai jalur untuk mengumpulkan uang guna membeli tiket.

Di media sosial, sudah banyak fans yang mengutarakan ide demi mendapat uang dan membeli tiket. Ada yang berniat menguras semua tabungan merkea, merampok bank, hingga menjual organ dalam.

“OMG! Aku baru saja menghabiskan semua tabunganku untuk tahun ini. Ini akan menjadi keempat kalinya aku melihat Taylor secara LIVE dan sudah lama sejak aku tak bisa melihatnya. Tapi @taylorswift13, tapi aku akan melihatmu di Snake Pit, 11 Agustus di Atlanta! Aku mati!” kicau @crazy4Tay di Twitter.

“Sekarang aku sudah melihat tiket untuk #reputationStadiumTour. Aku senang aku mendapat tiket hari Rabu, bukan Selasa. Aku sekarang punya waktu 24 jam untuk menjual mobilku, melelang semua organ dalam yang tak kubutuhkan di pasar gelap, merampok bank, berhutang, dan mendonorkan plasma,” sambung @gabeonidie.

“UPDATE: Membeli mereka (tiket) dan menghabiskan semua tabunganku. Tapi ini Taylor, jadi itu seimbang,” kata @owlison13.

“RIP rekening bankku. Aku akan berhutang selama sisa hidupku. Tapi ini setimpal untuk bisa berada di ujung catwalk dengan kekasihku,” tulis @oncebelonged2me.

Baca Juga: Beyonce Dikabarkan Siap Garap Soundtrack James Bond

Sebagai informasi, tur “Reputation” Taylor baru akan dimulai 8 Mei. Setelah pre-sale, tiket akan dijual lagi secara umum pada 13 Desember. Venue tiap konser juga akan menjual tiket secara pre-sale pada 9 Desember.

(edi)