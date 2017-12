LOS ANGELES – Belum sampai satu bulan sejak perilisan foto pertamanya, Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald sudah merilis gambar-gambar baru mereka. Kali ini, foto-foto baru itu lebih fokus pada karakter Newt Scamander dan Album Dumbledore muda.

Ada dua foto yang dirilis Warner Bros secara khusus lewat Entertainment Weekly pada Rabu 6 Desember 2017. Satu foto memperlihatkan Newt seorang diri di dalam sebuah tempat yang nampak seperti terowongan.

Tas koper Newt setia berdiri di sebelahnya. Dalam gambar itu, pandangan dan fokus Newt terlihat tertuju pada sesuatu atau seseorang di depannya. Tak ada yang tahu apa sosok di hadapan Newt itu adalah lawan atau kawan.

Sementara foto kedua berisi sosok Newt dan Dumbledore, yang sepertinya sedang berbincang santai. Foto itu lebih terasa seperti behind the scene, memperlihatkan Newt dan Dumbledore sedang ngobrol santai sembari menunggu giliran mereka untuk syuting.

Newt masih memakai kostum yang dipakainya di Fantastic Beasts and Where to Find Them. Sementara Dumbledore, yang untuk pertama kalinya muncul di sekuel Fantastic Beasts, memberikan aura yang berbeda dibanding di foto pertama yang lalu.

Di foto pertama bulan lalu, Dumbledore terlihat lebih serius dan mengerikan dengan memakai mantel biru panjang. Sementara di foto terbaru ini, calon kepala sekolah Hogwarts itu memakai kemeja dan vest seperti Newt, ditambah dengan kopi bowler hitam.

Syuting Fantastic Beast: The Crimes of Girndelwald sudah dimulai sejak beberapa bulan lalu. Eddie Redmayne, pemeran Newt, mengungkap jika dia sempat cedera di bagian bahu karena intensitas memakai tongkat sihir.

“(Cedera) ini karena melakukan beberapa gerakan tongkat sihir yang cukup susah. Tapi, aku tetap tidak lebih baik dalam melakukannya sekarang,” terang Redmayne.

Cedera kecil yang dialami Redmayne itu diyakini akan terbayar lunas begitu Fantastic Beasts 2 nanti tayang di bioskop dan mendapat respon positif dari penonton seluruh dunia. Apalagi sutradara David Yates sudah mengatakan jika film kedua ini lebih menarik dan patut dinantikan oleh penonton.

“Film pertama berada di level fantasi. Karakter-karakternya terasa seperti anak-anak yang terjebak di tubuh orang dewasa. Di film (kedua) ini, ini lebih berani dan nuansanya berbeda dan lebih detail. Ini film yang cukup romantis, ada unsur thriller, merupakan sebuah kombinasi genre yang menarik yang jarang kalian lihat. Aku pikir, itu akan mengejutkan orang-orang,” tutur Yates.

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald akan tayang di bioskop pada 16 November 2018. Selain Redmayne, film ini dibintangi oleh Jude Law sebagai Dumbledore, Johnny Depp sebagai Grindelwald, Zoe Kravitz, Katherine Waterston, dan masih banyak lainnya. (lid)

