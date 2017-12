SURABAYA - Grup musik Air Supply yang digawangi Russel Hitchcock dan Graham Russel berhasil membius warga Surabaya. Tampil selama 1,5 Jam dalam konser yang bertajuk ‘The Celebration of Love’ di Grand City Convention Center, musisi asal Australia ini benar-benar prima.

Tampil dalam konser tersebut, Air Supply membawakan 15 lagu. Sejumlah penggemar Air Supply di Surabaya ini sepertinya larut dalam alunan lagu-lagu yang bertemakan cinta ini. Uniknya, dalam konser ini, baik Russel Hitchcock dan Graham Russel tergolong tidak muda lagi. Namun di usia menjelang 70 tahun, kemampuan vokal keduanya masih cukup bagus.

Konser 'The Celebration of Love' di Surabaya dimulai sekitar pukul 20.00 WIB. Dua Tembang 'Sweet Dream' dan Even The Night menjadi lagu pembuka Air Supply dihadapan penggemarnya.

"Kami senang hingga saat ini kalian semua tetap mendukung kami. Kami sangat apresiasi atensi kalian semua,” sapa Graham Russel, Rabu 6 Desember 2017 malam. "Apakah kalian menikmati pertunjukan ini?," tambah Russel Hitchcock. Spontan para penonton menjawa Ya dan langsung dibalas oleh Graham dengan kalimat Thank You.

Selain dua lagu tersebut, beberapa lagu yang dlantunkan adalah Every Women, Here Iam, Changes, Goodbye, I Adore You, Two Less Lonely, The One That You Love, Lost In Love, Making Love, Without You, Shake It dan All out Love. Terutama dalam lagu Goodbye dan Making Love, para penonton seperti terlarut. Bagi generasi tahun 70an, 80an dan 90an, lagu-lagu Air Supply ini tentu tak asing lagi.

"Sangat bagus. Suara Hitchcock dan Graham nyaris tak berubah. Bahkan di nada-nada tinggi juga masih sama," kata Vabianus Hendrix, Penggemar Air Supply asal Kelurahan Tanjung sari, Surabaya.

Hendrix mengaku datang bersama lima orang temannya yang memang sudah merindukkan melihat langsung penampilan Air Supply di Surabaya. Untuk itu, ia harus merogoh kocek Rp490 ribu untuk mendapatkan tiket.

Kepuasan melihat konser Air Supply dirasakan Hendrix karena bisa berjabat tangan dengan kedua kakek musisi ini. Sebab, Russel Hitchcock dan Graham Russel tak hanya melambaikan tangan ke penonton. Mereka langsung turun panggung untuk menjabat tangan para penonton. Tak hanya penonton dibangku Diamond VIP, para penonton yang berada di barisan Silver juga turut dijabat tangannya oleh Russel Hitchcock dan Graham Russel.

Maka ketika mereka mengakhiri pentas lewat komposisi Making Love, sejenak penonton terhenyak. Mereka pun menyerukan serempak,”More…..more…..more!” Tak ingin mengecewakan penggemarnya, Air Supply kembali ke panggung dan langsung membawakan lagu ekstra, Shake It, dan ditutup dengan komposisi All Out of Love.

