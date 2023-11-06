Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Air Supply Tampil di Indonesia, Brisia Jodie Jadi Pembuka

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |16:30 WIB
Air Supply Tampil di Indonesia, Brisia Jodie Jadi Pembuka
Brisia Jodie jadi pembuka konser Air Supply (Foto: Okezone)
JAKARTA - Air Supply akan kembali manggung di Indonesia, di Edutorium Universitas Muhammadiyah, Surakarta, Solo, Jawa Tengah, pada 1 Desember 2023. Konser yang dipromotori M Entertainment ini juga akan di melibatkan penyanyi Brisia Jodie sebagai penampil pembuka.

Mengangkat tema The Lost In Love Experience, konser Air Supply di Indonesia kali ini menargetkan sebanyak 6.000 penonton.

Air Supply Tampil di Indonesia, Brisia Jodie Jadi Penampil Pembukanya

"Jadi kita siapkan 6.000 sampai 7.000 ribu mix dari Festival, VIP, VVIP, karena memang kapasitasnya gede. Saya jawab juga kenapa Solo? Karena Solo itu sentralnya Jawa. Kita juga cek domain fanbase Air Suply memang banyak di sekitar sana. Ya lebih representatif dengan musiknya Air Supply," kata Arden Wiebowo selaku Co Founder M Entertainment dalam jumpa persnya di Kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (6/11/2023).

Sementara itu, Brisia Jodie yang berkesempatan menjadi penampil pembuka mengaku gugup menjelang konser tersebut. Namun, dia tak menampik rasa bangganya karena telah dipercaya membuka konser sebuah grup band legendaris dunia.

"Pertama panik dulu sih pasti karena ini pertama kalinya aku jadi opener artis luar. Pasti happy banget dapat kesempatan ini tuh bersyukur gitu, itu kan panggungnya gede banget ya, terus ada Om Air Suply juga jadi bingung. Pokoknya happy banget dikasih kesempatan," ujar penyanyi jebolan Indonesian Idol tersebut.

Halaman:
1 2
