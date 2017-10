SURABAYA – Untuk mengobati rasa rindu para penggemarnya di Kota Pahlawan, Air Supply akan menggelar konser di Grand City Surabaya pada 6 Desember 2017 mendatang.

Konser yang bertajuk Air Supply The Celebration Of Love Live In Surabaya ini dipromotori Full Color Entertainment. Nantinya Air Supply akan menghibur para fansnya dengan lagu-lagu bertemakan cinta yang tak lekang dimakan zaman.



“Tujuan kami mengusung Air Supply ke Surabaya dalam rangka memenuhi janji pribadi pada Graham Russell dan Russell Hitchcock untuk membuat konser yang megah di Indonesia, pada kesempatan kali ini akan digelar di Surabaya,” terang Managing Director Full Color Entertainment, David Ananda, Selasa 24 Oktober 2017.



Menurutnya, sukses konser Air Supply di Jakarta pada 03 Maret 2017 lalu, menunjukkan bahwa fans Air Supply di Indonesia sangat banyak. Bahkan tidak sedikit dari para penggemar yang tidak kebagian tiket.



Untuk itulah, Full Color Entertainment ingin mengakomodir para penggemar Air Supply khususnya yang berdomisili di Surabaya, yang belum sempat menyaksikan aksi panggung Air Supply secara langsung di Jakarta, Maret lalu.



“Setelah konser di Surabaya, Air Supply juga akan konser di Bandung pada 07 Desember 2017. Para fans Air Supply selalu merindukan aksi panggung Air Supply karena Russell Hitchcock dan Graham Russell selalu tampil ramah dan akrab saat manggung,” paparnya.



Pada tahun 2005 lalu, sambung David, konser Air Supply di Kuba dipadati sebanyak 175.000 penonton. Bahkan pada tahun 2011, Air Supply adalah salah satu grup band dengan jumlah show paling aktif sebanyak hampir 150 konser dalam satu tahun termasuk di Inggris, Irlandia, Israel, Filipina Korea, Jepang, Kanada, Amerika dan lainnya.

Ia menambahkan, tahun ini bisa dibilang sebagai tahun yang istimewa bagi Air Supply. Konser kali ini adalah bukti kecintaan Air Supply kepada fans mereka di Surabaya, dan ingin mengajak fans Air Supply ikut merayakan kiprah Air Supply dibelantika musik dunia. Serta bernostalgia dengan lagu-lagu cinta mereka yang tak lekang dimakan jaman.



Lagu-lagu Air Supply yang hits seperti yang berjudul Making Love Out of Nothing At All, The Power of Love (You Are My Lady), Without You, Every Woman in the World, Lost in Love, All Out of Love, The One That You Love, Even the Nights Are Better, Two Less Lonely People in the World dan masih banyak lagi.

