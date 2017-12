JAKARTA - Penghargaan tak hanya dari ajang musik yang menghampiri penyanyi Afgan Syahreza. Pelantun Sadis tersebut baru saja membawa pulang piala kemenangan dalam ajang Bright Awards Indonesia 2017 yang digelar pada Rabu (6/12/2017).



Pria berkacamata tersebut mendapat panggilan kemenangan dari Gracia Indri dan Nagita Slavina. Dalam pidato kemenangannya, ia mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada merk kopi yang membuatnya menang.



"Terima kasih kepada Bright Awards Indonesia 2017. Terima kasih buat Good Day yang udah kasih kepercayaan selama tiga tahun dan terima kasih kepada pendukung," ujar Afgan di Studio 14, MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Tak lupa Afgan mengucapkan terima kasoh kepada para penggemar yang membuatnya membawa pulang piala kemenangan.



"Dan juga Afganisme thank you! I love you!" tambahnya.



Ucapan tersebut pun langsung disambut antusias kepada penggemar yang ramai-ramai datang ke studio.



Dalam kategori Bintang Iklan Pria Terfavorit, Afgan sukses menggeser empat selebriti pria lainnya seperti Chicco Jerikho, Immanuel Caesar Hito, Joshua Suherman dan Ramzi.

