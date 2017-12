JAKARTA - Aktris sekaligus penyanyi Bunga Citra Lestari membawa pulang piala kemenangan dalam kategori The Brightest Star di malam penganugrahan Bright Awards Indonesia 2017 pada Rabu, 6 Desember 2017.



Istri Ashraf Sinclair tersebut sukses merebut piala yang sebelumnya dipegang oleh Raffi Ahmad. Lewat kemenangan ini pun ia berharap tak sekedar tertular kesuksesan dari Raffi tapi juga rezeki.



"Thank you so much. Ini sebuah apresiasi yang aku enggak duga. Jadi penerus Raffu dong ya. Mudah-mudahan rezekinya ketular dari Raffi. Amiin," ujar BCL di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.



Tak lupa, pantun Sunny tersebut mengucapkan rasa terima kasih kepada suami dan juga pihak-pihak yang mempercayai dirinya sebagai bintang iklan.



"Makasih buat suami saya, yang juga main iklan dengan saya, dan brand-brand yang saya bintangi dan mudah-mudahan menjaga kerjasama menjadi panjang. Makasih juga buat RCTI dan Bright Award," tambahnya.



Tak hanya menang sebagai The Brightest Star pilihan dewan juri, BCL juga menyandang kategori nominasi dari Pasangan Bintang Iklan Terfavorit, bersama Ashraf dalam iklan biskuit Belvita.

(ade)