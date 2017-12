SEOUL – Apa jadinya bila dua aktor dipertemukan kembali setelah 14 tahun? Kalau pertanyaan ini dilontarkan kepada aktris Shin Se-kyung, maka dia akan menjawab “(Pertemuan) Ini sebuah berkat.”

Seperti diketahui, bintang The Girl Who Sees Smells itu kembali dipertemukan dengan Kim Rae-won dalam Black Knight setelah membintangi My Little Bride pada 2004.

“Aku masih di tahun pertama SMA kala itu. Aku ingat, (film) itu adalah proyek pertamaku dan saya masih belum berpengalaman. Aku masih belum tahu apa-apa saat itu,” kata Shin seperti dilansir dari Soompi.

Dia menambahkan, “Aku dan Kim tak terlalu sering bertemu di lokasi syuting saat itu. Tapi, pengalaman bermain dalam drama itu sangat bermakna dalam hidupku.”

“Sekarang kami bertemu lagi di proyek ini. Jadi ini terasa berbeda. Aku merasa ini adalah sebuah berkat,” imbuhnya.

Pernyataan itu, disambut Kim Rae-won dengan jawaban, “Tentu saja sangat senang bisa kembali bertemu dengan dia.”

(Baca juga: Kim Rae Won dan Shin Se Kyung Diincar Bintangi Black Knight)

Sutradara Black Knight, Han Sang-woo mengatakan, kolaborasi Kim dan Shin memperkaya drama tersebut. Drama itu berkisah tentang seorang pria yang dengan mudah menyelamatkan wanita dalam situasi sulit.

“Ini adalah drama yang menceritakan bagaimana tokohnya mengalami hal-hal baru setelah mendapat kekuatan dari tragedi yang baru saja mereka alami. Pada akhirnya mereka kembali menemukan cinta,” ujar sang sutradara.

Han menegaskan, drama ini akan berbeda dengan serial fantasi yang telah tayang sebelumnya. Menurut dia, perbedaan utamanya terletak pada plot. “Karakter utama dalam Black Knight tidak memiliki kekuatan supranatural seperti drama fantasi sebelumnya. Sehingga, pemirsa dapat lebih dekat dengan karakter tersebut,”

(Baca juga: Shin Se Kyung Tak Cemas Rating Dramanya Rendah)

Selain itu, imbuh Han, Black Knight tak semata mengusung genre fantasi. “Ada roman dan thriller juga di dalamnya. Dalam prosesnya, saya merasa seperti menggarap serial berbeda setiap minggunya,” tuturnya.

Bagi Kim Rae-won, Black Knight merupakan proyek terbaru setelah tahun lalu sukses membintangi Doctors bersama Park Shin-hye. Sementara bagi Shin Se-kyung ini merupakan drama fantasi lain setelah Agustus silam merampungkan penayangan Bride of the Water God.

Black Knight akan menayangkan episode pertamanya malam ini (6/12/2017), pukul 22.00 KST atau sekitar 20.00 WIB.

(SIS)