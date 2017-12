SEOUL – DC Inside, salah satu forum daring terbesar di Korea Selatan, mendapuk T.O.P sebagai selebriti Korea paling kontroversial sepanjang tahun 2017.

Hal itu didasarkan pada survei bertajuk ‘Selebriti mana yang terjebak dalam (kasus) kontroversial terburuk pada 2017?’ yang dilakukan sepanjang 26 November-2 Desember 2017.

Dari 25.157 voter, sekitar 10 persen di antaranya sepakat T.O.P merupakan selebriti paling kontroversial tahun ini. Lalu siapa yang menemani personel BIGBANG tersebut? Berikut ulasan Okezone.

1. T.O.P BIGBANG

Dari 25.157 voter, T.O.P BIGBANG meraih 2.711 suara atau sekitar 10,8 persen yang membuatnya menempati posisi pertama artis Korea dengan kasus paling kontroversial.

Seperti diketahui, Kepolisian Metropolitan Seoul menciduk T.O.P akibat penggunaan marijuana, pada 1 Juni 2017. Berdasarkan penyelidikan polisi, T.O.P diketahui mengisap marijuana sejak Oktober 2017, bersama mantan kekasihnya Han Seo-hee.

Tak hanya dikeluarkan dari markas kepolisian tempatnya menjalani wajib militer, dia juga ‘dipecat’ dari sejumlah iklan yang dibintangi BIGBANG. Pada 20 Juli 2017, T.O.P dijatuhi hukuman denda sebesar 12.000 Won atau setara Rp142.000.

Ia juga dikenakan 2 tahun masa percobaan dengan 10 bulan masa tahanan apabila diketahui melanggar. Pengadilan memutuskan hukuman tersebut setelah melihat sikap kooperatif T.O.P selama masa penyelidikan.

2. Yoo Ah In

Di tempat kedua ditempati aktor Yoo Ah In yang menerima 9,4 persen komposisi suara atau 2.357 vote. Tahun ini, Yoo menjadi sasaran kritik setelah dibebastugaskan dari wajib militer (wamil).

Keputusan pembebastugasan diambil setelah melihat tes medis berkelanjutan yang dilakukan kepada sang aktor selama 3 tahun terakhir. “Tes medis terakhir yang dijalani Yoo Ah In adalah pada 22 Mei 2017. Dengan begitu, pada 26 Juni 2017, diputuskan Yoo Ah In dibebastugaskan dari kewajiban wamil,” tulis United Artist Agency (UAA), selaku agensi Yoo Ah In.

Military Manpower Administration (MMA) Korea Selatan mengungkapkan, ada tiga alasan yang membuat bintang Chicago Typewriter itu tak layak bertugas sebagai tentara aktif. Pada 2013, Yoo mengalami cedera otot bahu saat syuting Tough as Iron.

Dua tahun kemudian, ia didiagnosa mengidap tumor tulang dan harus menjalani perawatan intensif. Sementara tahun lalu, dia sempat mengalami patah tulang tengkuk sebelah kiri saat syuting. Dua kali cedera hebat dan penyakit inilah yang mendasari MMA mengambil keputusan pembebastugasan wamil kepada Yoo.

3. Park Yoo Chun JYJ

Di peringkat ketiga dengan komposisi 8,1 persen atau sekitar 2.034 suara ada Park Yoo Chun ‘JYJ’. Sejak tahun lalu, Park menjadi pemberitaan sejumlah media karena skandal seksual.

Seperti diketahui, skandal itu terjadi ketika Park menjalani wamil, sekitar Juni 2016. Korban bernama Nona Lee itu menuntut bintang Rooftop Prince tersebut atas kasus pemerkosaan.

Meski akhirnya Park bersih dari tuntutan, namun imejnya sebagai public figure terlanjur tercoreng. Sementara Nona Lee, yang menuduh Park memerkosanya, harus menerima putusan 2 tahun penjara akibat tuduhan palsu dan pemerasan.

Tak cukup sampai di situ, kisah asmara Park juga sempat menjadi bulan-bulanan media. Pada Juli 2017, sang kekasih, Hwang Hana, sempat dikabarkan ingin meninggalkannya. Bukan karena tak cinta, namun dia mengaku tak tahan dengan sorot publik sejak rencana pernikahan mereka terungkap.

Mengikuti tiga bintang di atas, sebenarnya masih ada beberapa kasus terkontroversial lainnya. Kasus pelecehan seksual Onew ‘SHINee’ menjadi salah satu peristiwa yang menjadi perhatian netizen pada tahun ini.

Selain itu, ada juga tudingan kekerasan seksual yang melibatkan Baekho (Kang Dong Ho) ‘NU'EST’, hingga insiden pemukulan seorang perempuan oleh Kangin ‘Super Junior’.