LOS ANGELES – Penasaran dengan nasib Demogorgon, baby dart, atau kehidupan asmara Steve Harrington di Stranger Things? Tak perlu khawatir karena fans dapat kembali mengikuti cerita mereka di Stranger Things 3.

Netiflix mengungkapkan jika mereka akan memproduksi season 3 serial fantasi populer tersebut. Hal itu diumumkan langsung oleh Netflix pada 1 Desember 2017 lalu lewat Twitter.

Baca Juga: Gara-gara Kokain, Bintang Stranger Things Charlie Heaton Didepak dari Amerika

Sebelum mengumumkan akan memproduksi Stranger Things season 3, Netflix lebih dahulu melakukan polling di Twitter. Mereka meminta pendapat fans soal apakah season 3 Stranger Things perlu dibuat atau tidak.

Hasil polling menunjukkan 87 persen dari total 491.332 user menginginkan season 3 Stranger Things untuk dibuat. Sementara 13 persen sisanya menolak.

“Demi cinta pada Steve, duh! Jadi, bersiaplah baby dart. Season 3 secara resmi akan dibuat,” tulis Netflix merujuk pada karakter terfavorit di season 2, Steve Harrington yang mengalami kegagalan cinta.

FOR THE LOVE OF STEVE, DUH! So hold tight baby darts — season 3 is officially happening.