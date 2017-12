LOS ANGELES – Rumor kedekatan Chris Brown dan Agnez Mo semakin berhembus kencang. Setelah pamer pose mesra di media sosial masing-masing –meski kemudian dihapus oleh Chris Brown-, akhir pekan lalu keduanya terlihat menghadiri pesta ulang tahun DJ Khaled di Beverly Hills, Los Angeles, Amerika Serikat.

Lelaki 28 tahun itu terlihat tersenyum lebar saat tiba di lokasi pesta bersamaan dengan Agnez Mo. Namun, dilansir dari Hollywood Life, keduanya terlihat enggan jalan berdampingan di depan pewarta foto.

Foto: Instagram/@agnezmo)

"Brown dan Agnez tidak berpose bersama di karpet merah, meski mereka tiba dan meninggalkan pesta bersama. Mereka memilih untuk tidak berjalan berdampingan. Agnez berjalan di belakang Brown, jadi mereka tidak difoto dalam satu frame," ungkap salah satu saksi mata seperti dilansir dari Daily Mail.

Sumber tersebut menambahkan, baik Brown dan Agnez memilih untuk tidak menjadi sorotan malam itu. Mereka juga tidak terlihat foto berdua atau melakukan selfie group dengan undangan pesta lainnya.

Meski begitu, dua sejoli yang dirumorkan sedang berkencan itu terlihat duduk bersama di sebuah ruangan dalam pesta tersebut. "Mereka menghabiskan waktu di sebuah ruangan kecil yang cukup gelap. Meski tidak terlihat mesra, ada getaran tertentu di antara mereka. Itu menunjukkan hubungan keduanya lebih dari sekadar teman,” imbuh sang sumber.

Awal kedekatan Brown dengan pelantun As Long As I Get Paid itu terlihat dari postingan Instagram Chris, pada 27 November 2017. Dia terlihat merangkul mesra Agnez di sebuah studio rekaman. Sekitar dua hari kemudian, giliran Agnez yang mengunggah kebersamaan mereka di Instagram. Tak hanya satu, Agnez diketahui mengunggah tiga foto kebersamaannya dengan Brown.

Sebelum kabar kedekatannya dengan Agnez menyeruak, Brown diketahui menjalani hubungan putus-nyambung dengan aktris dan model Karrueche Tran. Mereka diketahui mulai berpacaran sekitar 2011, dua tahun setelah Brown melakukan kekerasan fisik terhadap mantan kekasihnya, Rihanna.

Bersama Tran, Brown kembali tersandung kasus kekerasan. Pada Februari 2017, perempuan 29 tahun itu bahkan sampai meminta pengadilan untuk mengeluarkan surat agar Brown tak lagi mendekatinya.

