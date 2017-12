KARANGANYAR - Meski menuai kritik tajam karena besarnya biaya yang dikeluarkan, konser 1 Abad Kabupaten Karanganyar dengan menghadirkan band papan atas, Slank, di alun-alun, pada Sabtu 2 Desember 2017 malam berjalan meriah.

Ribuan Slanker yang datang tak hanya dari dalam, namun juga dari luar Karanganyar terhanyut oleh penampilan Kaka (vokalis), Bimbim (drum), Ridho (gitar) dan Ivan (bass). Para Slanker inipun langsung terhentak dan bernyanyi bersama lagu I Miss You, But I Hate You, Bang-Bang Tut, Merdeka, Virus, Ngerock, Seperti Para Koruptor.

(Baca Juga: Konser di Sulawesi, Slank Berharap Bisa Jadi Duta Wisata Poso)

Para Slanker yang sudah menunggu idolanya sejak siang hari ini langsung berteriak saat Kaka menyapa mereka semua dan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Karanganyar.

"Assalamualaikum, yo. Karanganyar Panjang Umur, selamat ulang tahun yang ke 100," ucap Kaka yang malam itu tampil menggunakan kaos berwarna hitam disambut histeris para penggemarnya.

Konser yang dimulai sekira pukul 21.00 WIB ini semakin meriah saat grup yang didaulat sebagai Duta Perdamaian di Poso ini menyanyikan lagu Orkes Sakit Hati, Ku Tak Bisa, Ayo Kita Pulang dan diakhiri dengan lagu, Ayo Nge Slank.

Slank melembutkan suasana dengan hits lawasnya Terlalu Manis yang dinyanyikan bersama Bupati Karanganyar, Juliyatmono, serta sebuah lagu yang dinyanyikan solo oleh Bimbim. Selain itu mereka mengajak penonton menyanyikan lagu perjuangan Garuda Pancasila.

Dalam pentas pertama kali di Kabupaten yang terletak di bawa lereng Gunung Lawu ini, Slank membawakan lagu sebanyak 23 lagu.

(Baca Juga: Tampil di Synchronize Festival 2017, Slank Siap Bawakan Lagu Tujuh Album)

Selain itu Kaka pun mengajak para generasi muda untuk menjauhi narkoba.

"Pakai Narkoba, tidak Keren,"teriak Kaka.

Selama konser berlangsung, akses jalan di Karanganyar, terutama yang melintasi alun-alun ditutup satu jalur. Sehingga, kendaraan yang datang dari arah Solo menuju Karanganyar, terpaksa dibelokan ke jalur lainnya. Sedangkan untuk jalur dari arah timur, tidak ditutup.

(fid)