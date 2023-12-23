Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Konser Slank Batal, Bimbim sang Pentolan Beri Penjelasan

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |17:41 WIB
Konser Slank Batal, Bimbim sang Pentolan Beri Penjelasan
Konser Slank batal dilakukan. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bimo Setiawan Almachzumi alias Bimbim Slank buka suara terkait pembatalan konser 25 tahun Album Tujuh Slank.

Menurutnya, pihak promotor belum siap menjalankan konser tur grup bandnya. Beragam permasalahan timbul akibat batalnya konser itu seperti uang tiket yang belum dikembalikan promotor kepada Slankers.

"Janjinya sih akhir bulan ini mau dibalikin. Kalau belum juga, kita serahkan ke Slankers," kata Bimbim di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (23/12/2023).

Sang drummer memilih menyerahkan keputusan kepada Slankers yang ikut dirugikan akibat pembatalan konser ini.

Sebab, tidak sedikit Slankers mengadu kepada Bimbim soal pengembalian uang tiket konsernya.

"Kalau belum dibalikin ya mau gimana? Direlakan atau dituntut," ucap Bimbim kepada Slankers.

Halaman:
1 2
