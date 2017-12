LOS ANGELES – Penonton Wonder Woman pertama pasti tahu bagaimana spesialnya hubungan Diana Prince dan Steve Trevor. Tapi, cinta mereka tak berakhir indah karena Trevor harus mati di tangan Doctor Poison.

Meski Trevor mati, tapi petualangan dan hidup Diana Prince terus berlanjut. Kelanjutan petualangan Diana Prince akan tersaji di Wonder Woman 2. Pertanyaannya tentu saja, apakah Diana Prince akan menemukan kekasih hati baru di Wonder Woman 2?

Patty Jenkins sempat memberikan petunjuk tentang bagaimana kehidupan asmara Diana Prince di Wonder Woman 2. Dalam sebuah wawancara, Jenkins berkata jika akan ada cerita cinta besar lagi di sekuel Wonder Woman.

“Dia adalah Wonder Woman dan dia di sini sekarang dan dia sudah benar-benar berkembang. Ini sangat menyenangkan dari awal dan kehadiran superhero besar dari awal. Ini lucu dan sebuah cerita cinta yang bagus lagi. Sejumlah karakter baru yang tak dapat dipercaya sangat ku sukai, yang sangat berbeda dari film sebelumnya,” kata Jenkins seperti dikuitp Collider, Jumat (1/12/2017).

Quite a few people, including this headline, seem to be completely misunderstanding or making some pretty false assumptions based on one of many vague quotes I made about something I can't say ANYTHING about. Just wait. ;) https://t.co/rJU3CbKTwc— Patty Jenkins (@PattyJenks) December 1, 2017