LOS ANGELES – Setahun berlalu, fans ternyata masih belum bisa menerima kenyataan bergabungnya Johnny Depp dalam Fantastic Beasts. Buktinya, mereka masih menginginkan mantan suami Amber Heard itu melepas perannya sebagai Gellert Grindelwald.

Melihat protes fans yang tak ada ujungnya, David Yates mulai kesal. Sutradara Fantastic Beast: The Crime of Grindelwald itu pasang badan dan membela Depp dengan mengatakan jika bintang Pirates of the Caribbean tersebut tak seperti yang dituduhkan belakangan ini.

“Jujur saja, saat ini ada isu yang mana ada begitu banyak orang dituduh tentang bermacam hal. Mereka dituduh oleh banyak korban. Dan itu menarik dan menakutkan. Tapi dengan Johnny, terlihat bagiku bahwa hanya ada satu orang yang menuduhnya dan mengklaim sesuatu,” kata Yates kepada Entertainment Weekly dilnasir NME, Jumat (1/12/2017).

Entah sengaja atau tidak, tapi Yates seolah mengatakan jika tuduhan Heard tentang Depp yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga padanya tidak benar. Seperti diketahui, Heard meminta cerai dari Depp dan mengklaim telah menjadi korban kekerasan Depp.

oof fantastic beasts director is defending j*hnny d*pp to keep him in the movie.... thats over, its cancelled— jana (@wilIsbycrs) November 29, 2017





Tuntutan cerai Heard sendiri diterima dan dikabulkan oleh pengadilan. Tak hanya itu, pengadilan juga memutuskan Depp bersalah dan harus membayar sejumlah uang kepada sang mantan istri.

Tapi Yates tak memedulikan itu semua. Di matanya, Depp adalah seorang aktor berbakat yang menunjukkan kualitas dan profesionalitasnya di depan kamera. Yates juga menyebut Depp sebagai pribadi yang baik.

David Yates' justification for having Johnny Depp in Fantastic Beasts 2 is every bit as weak as Ron Weasley's magic skills.— Nick Reilly (@NickJWReilly) November 29, 2017

“Aku hanya bisa memberitahumu tentang seorang pria yang aku temui setiap hari. Dia penuh dengan kesopanan dan kebaikan. Dan itulah yang aku lihat. Apapun tuduhan di luar sana tak akan berpengaruh pada penilaianku tentang seseorang yang bekerja denganku,” tegas Yates.

Dia melanjutkan, “Beberapa wanita juga mengatakan hal yang sama, bahwa apa yang dituduhkan padanya, bukanlah sesuatu yang mereka kenal dari Depp. Ini sangat berbeda dibanding kasus-kasus di mana ada banyak penuduh selama bertahun-tahun yang perlu diperiksa dan kita perlu berkaca pada industri kita yang mengizinkan hal seperti itu terjadi selama bertahun-tahun.”

Pembelaan Yates kepada Depp itu menimbulkan kemarahan fans. Banyak yang meminta Yates dan Depp didepak dari Fantastic Beasts 2 dan sekuel dari spin-off Harry Potter itu dibatalkan.

I was on the fence, but now after David Yates' response to the Johnny Depp stuff I definitely won't be seeing #FantasticBeasts 2. Too many gross white men thanks.— Robert Manion (@robertmanion) November 29, 2017

“Penilaian David Yates untuk mempertahankan Johnny Depp di Fantastic Beasts 2 itu selemah kemampuan sihir Ron Weasley,” sindir @NickJWReilly.

