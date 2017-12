JAKARTA – Ada kejutan di panggung Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2017! Event yang digelar di AsiaWorld-Expo, Hong Kong, Jumat (1/12/2017), itu menjadi ajang pembuktian bagi musisi Tanah Air.

Setelah Agnez Mo, kini duet ciamik Raisa dan Isyana Sarasvati dalam Anganku Anganmu sukses membawa pulang trofi ‘Best Composer of the Year’. Kabar bahagia tersebut dibagikan keduanya lewat akun media sosial masing-masing.

Mereka sama-sama mengunggah foto piala bertuliskan ‘2017 Mnet Asian Music Awards. Best Composer of the Year. Raisa Andriana & Isyana Sarasvati.’ “Alhamdulillah! Trofi lain untuk Anganku Anganmu di Kategori Profesional! Tahun yang luar biasa untuk Indonesia. Bangga! @isyanasarasvati," tulis Raisa.

Sementara Isyana memilih me-repost unggahan Raisa tersebut dan menuliskan, “Baru banget beres manggung di Surabaya dan mendapatkan berita segembira ini!!! WE DID IT CHEOOWW!!!"

Seperti unggahannya, Isyana memang tidak dapat menemani Raisa untuk menerima trofi di atas panggung MAMA 2017, karena jadwal manggung. Sementara Raisa, diketahui ditemani perwakilan label musiknya seperti yang terlihat dalam Instagram Story miliknya

(Foto: Instagram/@raisa6690)

Ini menjadi kemenangan kedua single kolaborasi Anganku Anganmu, setelah Anugrah Musik Indonesia 2017. Sementara bagi Isyana dan Raisa ini menjadi kemenangan kedua dalam ajang MAMA.

Keduanya pernah menyabet Best Asian Artist untuk Indonesia. Raisa pada tahun 2014 dan Isyana pada 2016, sementara untuk tahun ini dipegang oleh Agnez Mo.

Agnez menerima penghargaan itu dalam pagelaran MAMA 2017 di Vietnam, 25 November 2017. Tak sekadar menerima penghargaan, perempuan 31 tahun itu juga tampil energik membawakan Coke Bottle, Long As I Get Paid, dan Damn I Love You.

MAMA 2017 di Hong Kong menjadi gelaran pamungkas event tahunan tersebut setelah dibuka di Vietnam pada 25 November 2017. MAMA 2017 kemudian hijrah ke Jepang pada 29 November 2017 sebelum akhirnya singgah ke Hong Kong.

(SIS)