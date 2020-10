SEOUL - Mnet akhirnya mengumumkan daftar lengkap nominasi Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2020. Lebih dari 15 kategori, mulai dari New Artist sampai Song of the Year diumumkan pada 29 Oktober kemarin.

Baca Juga:

- Resmi Digelar Desember, MAMA 2020 Rilis Video Teaser Pertama

- Paula Verhoeven Hamil Anak ke-2, Kiano Bakal Punya Adik

Musisi dan musik yang masuk nominasi adalah mereka yang berkarya dari 24 Oktober 2019 hingga 28 Oktober 2002. Pemenangnya akan diumumkan saat MAMA digelar pada 6 Desember pukul 18.00 KST di Korea.

Setiap kategori memiliki kriteria berbeda untuk menentukan pemenangnya. Satu kesamaan di setiap kategori adalah fans bisa berpartisipasi dengan memvoting musisi atau lagu favorit mereka.

Berikut adalah daftar lengkap nominasi MAMA 2020, seperti dikutip dari Soompi:

Best New Male Artist

CRAVITY

MCND

TOO

TREASURE

WEi

Best New Female Artist

cignature

Natty

SECRET NUMBER

Weeekly

woo!ah!

Best Male Artist

Kang Daniel

Park Jin Young

Baekhyun

Zico

Taemin

Best Female Artist

Sunmi

IU

Chungha

Taeyeon

Hwasa

Best Male Group

EXO

GOT7

NCT

MONSTA X

BTS

SEVENTEEN

Best Female Group

BLACKPINK

TWICE

Red Velvet

MAMAMOO

IZ*ONE

Oh My Girl

Best Dance Performance Male Group ATEEZ – “INCEPTION” EXO – “Obsession” NCT 127 – “Kick It” TXT – “Can’t You See Me?” BTS – “Dynamite” SEVENTEEN – “Left & Right” Best Dance Performance Female Group BLACKPINK – “How You Like That” ITZY – “WANNABE” TWICE – “MORE & MORE” Red Velvet – “Psycho” IZ*ONE – “Secret Story of the Swan” Oh My Girl – “Nonstop” Best Dance Performance Solo Kang Daniel – “Who U Are” Sunmi – “pporappippam” Jessi – “NUNU NANA” Taemin – “Criminal” Hwasa – “Maria” Best Vocal Performance Group WINNER – “Hold” Noel – “Late Night” NU’EST – “I’m in Trouble” Davichi – “Dear.” MAMAMOO – “HIP” Best Vocal Performance Solo Baek Yerin – “Square (2017)” Baekhyun – “Candy” IU – “Blueming” Jung Seung Hwan – “My Christmas wish” Taeyeon – “Spark” Best Band Performance DAY6 – “Zombie” M.C the MAX – “BLOOM” N.Flying – “Oh really.” LEENALCHI – “Tiger is Coming” HYUKOH – “Help” Best Hip Hop & Urban Music Giriboy – “Eul” (Feat. BIG Naughty) YUMDDA – “Amanda” (Feat. Simon Dominic) Lee Hi – “Holo” Zico – “Any song” CHANGMO – “METEOR” Best OST Gaho – “Start” (“Itaewon Class”) Baek Yerin – “Here I Am Again” (“Crash Landing On You”) Sandeul – “Slightly Tipsy” (“She is My Type”) Joy – “Introduce me a good person” (“Hospital Playlist”) Jo Jung Suk – “Aloha” (“Hospital Playlist”) Best Collaboration Park Jin Young – “When We Disco” (Duet with Sunmi) BOL4 – “Leo” (Feat. Baekhyun) Sung Si Kyung & IU – “First Winter” IU – “eight” (Prod. & Feat. Suga) Zico – “Summer Hate” (Feat. Rain) Song of the Year ATEEZ – “INCEPTION” Baekhyun – “Candy” Baek Yerin – “Here I Am Again” (“Crash Landing On You”) Baek Yerin – “Square (2017)” BLACKPINK – “How You Like That” BOL4 – “Leo” (Feat. Baekhyun) BTS – “Dynamite” CHANGMO – “METEOR” Davichi – “Dear.” DAY6 – “Zombie” EXO – “Obsession” Gaho – “Start” (“Itaewon Class”) Giriboy – “Eul” (Feat. BIG Naughty) Hwasa – “Maria” HYUKOH – “Help” ITZY – “WANNABE” IU – “Blueming” IU – “eight” (Prod. & Feat. Suga) IZ*ONE – “Secret Story of the Swan” Jessi – “NUNU NANA” Jo Jung Suk – “Aloha” (“Hospital Playlist”) Joy – “Introduce me a good person” (“Hospital Playlist”) Jung Seung Hwan – “My Christmas wish” Kang Daniel – “Who U Are” Lee Hi – “Holo” LEENALCHI – “Tiger is Coming” M.C the MAX – “BLOOM” MAMAMOO – “HIP” N.Flying – “Oh really.” NCT 127 – “Kick It” Noel – “Late Night” NU’EST – “I’m in Trouble” Oh My Girl – “Nonstop” Park Jin Young – “When We Disco” (Duet with Sunmi) Red Velvet – “Psycho” Sandeul – “Slightly Tipsy” (“She is My Type”) SEVENTEEN – “Left & Right” Sung Si Kyung & IU – “First Winter” Sunmi – “pporappippam” Taemin – “Criminal” Taeyeon – “Spark” TWICE – “MORE & MORE” TXT – “Can’t You See Me?” WINNER – “Hold” YUMDDA – “Amanda” (Feat. Simon Dominic) Zico – “Any song” Zico – “Summer Hate” (Feat. Rain) Artist of the Year Baekhyun BLACKPINK BTS Chungha cignature CRAVITY EXO GOT7 Hwasa IU IZ*ONE Kang Daniel MAMAMOO MCND MONSTA X Natty NCT Oh My Girl Park Jin Young Red Velvet SECRET NUMBER SEVENTEEN Sunmi Taemin Taeyeon TOO TREASURE TWICE Weeekly WEi woo!ah! Zico Worldwide Fans’ Choice Top 10 ATEEZ Baek Yerin BLACKPINK BTS CHANGMO Chungha cignature CRAVITY Davichi DAY6 EXO Giriboy GOT7 HYUKOH ITZY IU IZ*ONE Jessi Jung Seung Hwan Kang Daniel Lee Hi – “Holo” LEENALCHI MAMAMOO MCND M.C the MAX MONSTA X Natty NCT N.Flying Noel NU’EST Oh My Girl Park Jin Young Red Velvet SECRET NUMBER SEVENTEEN Sunmi Taemin Taeyeon TOO TREASURE TWICE TXT Weeekly WEi WINNER woo!ah! YUMDDA Zico