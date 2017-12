SEOUL – Menurut agensi JYP Entertainment, yang menaungi salah satu boy band ternama Korea Selatan, GOT7 dijadwalkan akan segera comeback dengan versi repackage dari mini album terbarunya yaitu ‘7 For 7’ pada Desember ini.

- Baca Juga: Simak Bocoran Album Baru GOT7

Ada sebuah poster tersebut memperlihatkan ketujuh member GOT7 yang sedang berpose di sebuah tangga yang dikelilingi oleh dinding putih. Mereka menunjukkan daya tariknya masing – masing dan berhasil menarik perhatian para penggemarnya.

Dilansir dalam Koreaherald, pihak agensi mengatakan bahwa ‘7 For 7 Present Edition’ akan tersedia untuk pre-order.

Melalui album repackage ini, GOT7 memberikan musik sebagai hadiah kepada para penggemarnya IGOT7 yang terus mendukung mereka.

Setelah memulai debutnya pada tahun 2014 sebagai boyband pertama JYP Entertainment sejak mendebutkan 2PM di tahun 2008, GOT7 telah memberanikan diri untuk berkelana ke Jepang di tahun 2014 dan merilis debut single berbahasa Jepang Around the World pada tahun yang sama.

Setelah bertahun – tahun melakukan kegiatan promosi di Korea dan Jepang, GOT7 baru – baru ini merilis mini album ketujuh ‘7 For 7’ pada bulan Oktober lalu, setelah selesainya trilogy ‘Flight Log’ sepanjang tahun di bulan Maret tahun lalu.

Diketahui, dalam mini album ketujuh yang bertajuk ‘7 For 7’, para member GOT7 berpartisipasi dalam penulisan dan komposisi keseluruhan album. Diiringi dengan lagu utama You Are, yang ditulis sendiri oleh leader grup GOT7 yaitu JB, album ini berhasil menduduki puncak album iTunes di 17 negara di seluruh dunia.

You Are sendiri merupakan lagu pop kontemporer yang menampilkan suara futuristik. JB, Mirror BOY, D.Ham dan Munhamiru secara bersama-sama menulis dan menyusun perasaan hangat dan ceria.

- Baca Juga: Hebohnya Kedatangan GOT7 di Jakarta



Liriknya mengandung makna penuh harapan bahwa ‘Aku ingin kamu menjadi sepertiku yang tetap cerah seperti langit yang kulihat saat lelah.’

(edh)