JAKARTA – Sejumlah selebriti diketahui diundang ke pernikahan Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution. Salah satunya adalah pesinetron lawas Putri Patricia.

- Baca Juga: Ngefans dengan Kaesang, Alasan Ayu Dewi Ngarep Diundang ke Pernikahan Kahiyang Ayu-Bobby

Diundangnya Putri ke pernikahan putri Presiden Joko Widodo tersebut diketahui dari unggahannya di Instagram pada akhir pekan lalu. Dalam sebuah video pendek, Putri tampak tersenyum lebar memamerkan undangan berwarna merah dengan gambar wayang dan tulisan bertinta emas tersebut.

“Royal wedding again. Solo, here i come. Thank you again pak @jokowi dan ibu for inviting me again. This time for (@ayanggkahiyang) Kahiyang’s big day,” tulis Putri.

Mendapat undangan untuk menghadiri pernikahan akbar anak Presiden, Putri pun langsung berburu baju untuk dipakai ke acara tersebut. Lewat postingan foto lainnya, Putri memperlihatkan gaun yang akan dipakainya ke pernikahan Kahiyang dan Bobby.

“What a lovely day today.. Get the perfect outfit for the Royal Wedding. Met and make new superb new friends mas @ferrysunarto and ibu @rosmayahadi,” jelas Putri.

Jika dilihat dari penjelasannya, tampaknya ini bukanlah pertama kalinya Putri diundang ke acara pernikahan anak Presiden Jokowi. Jika benar, Putri sepertinya juga sempat hadir di pernikahan anak sulung Preside Jokowi, yaitu Gibran Rangkabuming.