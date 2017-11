JAKARTA - Nafa Urbach dan Zack Lee memang telah berpisah sebagai sepasang suami-istri, sejak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 23 Oktober 2017 lalu. Namun bukan berarti keduanya masih berseteru, justru baik Nafa dan Zack Lee masih berkomunikasi dengan baik.

Hal itu pun tampak dalam unggahan pose yang dibagikan Nafa Urbach melalui instagram pribadinya @nafaurbach belum lama ini. Kala itu, ibu satu anak ini membagikan pose dengan badan yang terlihat lebih kurus dengan mengenakan dress hitam panjang. Nafa pun semakin cantik dengan rambut terurainya.

Rupanya dalam pose itu, Nafa Urbach tengah melakukan diet ketat.

"Back in shape to —�—>>>>> 5 more kg to go #semangat #dietketat💪 #moveonnafa," tulis Nafa Urbach.

Melihat unggahan itu, rupanya banyak netizen yang berkomentar dan memuji kecantikan dari ibu satu anak itu. Bahkan tak disangka, samg mantan suami Zack Lee juga ikut berkomentar.

Lantaran banyak pujian yang diterima Nafa Urbach, Zack Lee pun membenarkan kecantikan dari sang mantan istri bahkan tak cuma wajah, hati dari Nafa pun dipujinya.

"Iya emang cantik luar biasa dia dengan hati yang sangat mulia @arzachelrahmadan," balas Zack Lee menanggapi komentar netizen.

Selain itu, yang menjadi hubungan keduanya masih baik lantaran kehadiran sang anak yang bernama Mikahela Lee Juwono. Status sebagai orang tua dari Mikhaela Lee Juwono memang tidak bisa dihapuskan.

Kabarnya baru-baru ini, Nafa Urbach dan Zack Lee tampak kompak mengajak bermain sang anak. Hal itu pun diunggah oleh salah satu akun gosip. Kala itu, Nafa pun berterimakasih lantaran telah menyempatkan waktu bermain dengan darah dagingnya.

Seperti diketahui, Nafa Urbach menggugat cerai Zack Lee di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah beberapa waktu tak tinggal satu atap. Cekcok rumah tangga keduanya bahkan dikabarkan mulai terjadi sejak tahun 2016 lalu.

Zack Lee dan Nafa Urbach menikah pada 2007 silam, kemudian pasangan ini dikaruniai seorang putri dengan nama Mikhaela Lee Juwono yang lahir pada 8 Februari 2011.

(fid)