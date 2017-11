SEOUL - Boyband papan atas Korea Selatan, Super Junior resmi comeback dengan meluncurkan album kedelapan bertajuk Play pada Senin (6/11/2017). Single utama yang berjudul Black Suit akan dirilis secara official pada pukul 06.00 sore waktu setempat.

Dua member Super Junior termasuk Kyuhyun dan Ryewook bakal absen pada album kali ini lantaran tengah menjalani wajib militer. Sedangkan Kangin dan Sungmin juga tak turut serta akibat sempat tersandung skandal.

Kendati demikian, Siwon yang ikut dalam proses produksi album juga video klip lagu pun dipastikan tidak ikut berpromosi pada comeback kali ini. Pihak agensi, SJ Label yang berada di bawah naungan anak perusahaan SM Entertainment sudah menyampaikan pernyataan absennya Siwon sejak jauh-jauh hari.

Dalam jumpa media yang berlangsung pada hari, Leeteuk selaku leader dalam grup mengaku sedih melihat Siwon tidak bisa berpromosi bersama dengan Super Junior.

"Seperti yang banyak orang tahu, Siwon, Eunhyuk, dan Donghae semua bekerja keras mempersiapkan album setelah mereka keluar dari wajib militer, tapi sayangnya dia tidak bisa bersama kami. Semua anggota sedih ketika berpikir apa yang terjadi saat ini," jelas Leeteuk sebagaimana dikutip Allkpop.

Sebagaimana diketahui, comeback Super Junior kali ini memang yang paling ditunggu-tunggu oleh ELF (sebutan fans) sejak lama. Semenjak Siwon, Eunhyuk dan Donghae menjalani wajib militer, pelantun Sorry Sorry ini memutuskan vakum selama dua tahun penuh.

Sayangnya, boyband yang berdiri sejak 2005 itu hanya dapat comeback dengan enam anggota meliputi Leeteuk, Heechul, Donghae, Eunhyuk, Shindong dan Yesung. Terlepas dari itu semua, ada sekitar sepuluh lagu yang masuk ke dalam album Play termasuk Black Suit, One More Chance, Spin Up!, I Do dan masih banyak lagi.

Sementara itu, ada alasan utama mengapa Siwon memutuskan rehat dari semua aktivitas Super Junior. Keputusan nyatanya dibuat usai anjing milik keluarga pemain She Was Pretty ini menggigit seorang wanita sampai berujung tewas.

Selain tidak akan tampil di panggung musik mingguan, pria 31 tahun ini juga telah dikonfirmasi tidak menghadiri jadwal variety show dengan member lain. Keterlibatan Super Junior dalam SNL Korea 9, Knowing Brother, hingga Weekly Idol dipastikan tanpa kehadiran Siwon.

