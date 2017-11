LOS ANGELES - Film A Taxi Driver memboyong tiga trofi dalam ajang penghargaan bergengsi, Asian World Festival (AWF) ke-3. Dalam event tahunan yang digelar pada 2 November 2017, di Los Angeles, Amerika Serikat, itu film garapan sutradara Jang Hoon tersebut didapuk sebagai pemenang Best Picture.

Menariknya, untuk bisa meraih trofi Best Picture, A Taxi Driver harus mengalahkan 16 pesaingnya. Berkat trofi ini, maka film yang dibintangi aktor Seong Kang Ho dan Thomas Kretschmann itu mengantongi tiket untuk berlaga di ajang penghargaan bergengsi lainnya.

(Foto: Showbox)

Seperti diketahui, saat ini film tersebut terpilih sebagai nominator Best Foreign Language Film dalam Academy Awards ke-90 yang akan digelar pada Maret 2018.

Trofi lain yang berhasil diraih A Taxi Driver adalah Penghargaan Kemanusiaan 'Dr. Kim's Can Do She Can Do' dan Special Mention Award untuk sang bintang utama, Song Kang Ho. Selain itu, A Taxi Driver juga membawa pulang hadiah senilai USD10.000 (Rp135 juta).

Terkait kemenangan itu, Park Eun Kyung, CEO The Lamp, mengungkap kebahagiaannya atas prestasi yang telah diraih oleh film yang diproduksinya itu.

"Film ini merupakan buah kerja keras banyak orang. Kami ingin berterima kasih pada semua orang yang membuat film ini sebagai karya dan momen yang tak terlupakan," kata Park dalam pidato kemenangan di AWF. Mengadaptasi kisah nyata, film ini berkisah tentang seorang supir taksi yang membawa seorang jurnalis asal Jerman ke Gwangju untuk memberitakan peristiwa berdarah di Gwangju, Korea Selatan.

Selain A Taxi Driver, film Mad World dari Hong Kong juga meraih trofi Special Jury Award. Sementara Ayla: The Daughter of War (Turki) memenangkan kategori Audience Award. Acara yang berlangsung sepanjang 25 Oktober-2 November 2017 itu memutar 37 film terbaik dari 22 negara di Asia.

