LOS ANGELES - The Lord of the Rings yang didasari novel karya JRR Tolkien disebut-sebut salah menjadi salah satu film kolosal terbaik sepanjang masa. Cerita pertarungan epik antara manusia, dwarf, elf, hobbit melawan orc itu berhasil maraup pendapatan tinggi.

Dilansir Sindonews, film yang dirilis awal 2000-an itu berhasil meraih 17 piala Oscar dan laris di pasaran. Sementara, film follow-up-nya, trilogi Hobbit juga tampil baik di box office. Tak hanya film, franchise ini juga melahirkan dua game, yaitu Shadow of Mordor dan Shadow of War. Dua-duanya mendapatkan tinjauan yang bagus dari para kritikus.

Sejumlah laporan mengatakan, tidak ada jaminan kalau franchise ini bakal masuk ke layar kaca. Tapi, jelas bahwa franchise Lord of the Rings adalah sesuatu yang masih membuat Warner Bros tertarik untuk membawanya ke layar kaca dengan cara apa pun yang mungkin dipakai.

Dikutip dari ContactMusic, Warner Bros dan pihak Tolkien saat ini sedang dalam tahap awal bernegosiasi dengan Amazon Studios untuk membuat serial Lord of the Rings dengan platform streaming. Belum ada detail mengenai plot cerita utuk serial televisi Lord of the Rings ini. Demikian juga karakter yang akan terlibat dalam serial ini. Diperkirakan, bintang baru akan dipakai dalam serial ini, bukannya memakai para bintang yang pernah terlibat dalam serial di layar lebar.

Amazon dikenal sedang berusaha membuat karya klasik di televisi untuk mengalahkan kepopuleran Game of Thrones di HBO. Bahkan, sumber Variety mengatakan, CEO Amazon, Jeff Bezos, secara pribadi terlibat langsung dalam negosiasi rencana pembuatan serial televisi Lord of the Rings tersebut.

Studio dan Tolkien sudah lama mencari serial berbasis novel fantasi klasik dan berbagai macam hobbit, penyihir dan prajurit, memicu situasi persaingan dimana Amazon muncul sebagai kandidat utama. Perwakilan Amazon dan Warner Bros menolak mengomentari laporan ini.

Tapi, fakta bahwa serial The Lord of the Rings bakal dibuat Warner Bros. menandai mencairnya hubungan antara studio itu dan pihak Tolkien, yang Juli lalu menyelesaikan gugatan besar yang sudah mencuat sejak 2012. Sengketa antara pewaris Tolkien dan penerbit HarperCollins di satu sisi dan Warner Bros.—yang memproduseri serial adaptasi film live action The Lord of the Rings dan prekuelnya The Hobbit yang semuanya disutradarai Peter Jackson—berakar dari penggunaan karakter dari film itu pada slot mesin permainan online dan game lainnya.

Lord of the Rings mengisahkan tentang Frodo Baggins, Hobbit muda yang ditugaskan untuk menghancurkan sebuah artifak yang disebut One Ring dengan harapan menyelamatkan dunia Middle-Earth. Buku itu telah diadaptasi berulang kali selama bertahun-tahun—dengan yang paling sukses secara komersial adalah adaptasi karya Peter Jackson.

(aln)