SEOUL – Drama Korea berjudul Because This Is My First Life semakin mendapat antusias dari para penonton. Kisah cinta realistis namun menyenangkan antara Shim Won Suk (diperankan oleh Kim Min Suk) dan Yang Ho Rang (diperankan oleh Kim Ga Eun) nyatanya menjadi senjata utama meningkatkan rating.

Baca juga: Lama Absen, Leonardo DiCaprio Siap Kembali ke Layar Lebar

Di dalam dramanya sendiri, Yang Ho Rang membantu Shim Won Suk yang merupakan seorang pemikir keras berubah menjadi pacar yang lembut dan baik melalui usaha keras selama tujuh tahun. Namun sayangnya, Shim Won Suk masih tidak bisa membaca dengan baik sinyal yang dikirimkan oleh sang pacar kepadanya.

Kim Min Suk sendiri mengaku banyak memetik pelajaran dari drama yang dibintanginya sekarang. Salah satu pelajaran yang dipetiknya adalah bagaimana cara lebih memahami wanita.

Baca juga: Yaahh Yulhee Resmi Tinggalkan LABOUM

“Proses syutingnya menyenangkan karena aku bisa menggambarkan perbedaan yang sangat jelas antara hal yang diinginkan oleh pria dan wanita. Kupikir (peranku di sini) akan membantuku untuk lebih memahami wanita di masa depan,” ungkapnya seperti dilansir Soompi, Sabtu (4/11/2017).

Salah satu masalah terbesar yang dihadapi pasangan ini dalam tujuh tahun hubungan asmara adalah topik pernikahan. Namun, kelugasan sikap dari Yang Ho Rang dan kepercayaannya yang tulus terhadap Shim Won Suk secara perlahan membuat Shim Won Suk berubah dan tumbuh lebih dewasa.

Baca juga: EXO, Park Bo Gum, Park Bo Young Raih Penghargaan di Korean Popular Culture & Arts Awards 2017

“Aku pikir alasan mengapa mereka bisa bertahan selama ini adalah kepercayaan (Shim) terhadap Yang. Di masa depan, aku juga ingin bisa meningkatkan kepercayaan dan empati para penonton dengan menggunakan kebahagiaan dan kesedihan yang aku rasakan ketika sedang jatuh cinta, untuk lebih menggambarkan emosinya,” tambahnya.

Because This Is My First Life tayang setiap hari Senin dan Selasa di tvN jam 9.30 waktu setempat.

(SIS)