JAKARTA - Hari-hari bahagia tengah dinikmati pasangan Aurel Hermansyah dan Rabbani Zaki. Seperti diumumkan keduanya pada Kamis 2 November 2017 di Instagram, kekasih Aurel itu baru saja menyelesaikan pendidikan tingginya dan menyambut masa depan sebagai seorang pilot.

Rasa bahagia itu tidak menutup fakta bahwa Bani lulus agak terlambat dibandingkan teman-teman seangkatannya. Bani sendiri yang mengaku bahwa ia dan sahabat yang berfoto dengannya itu melihat teman-temannya lulus lebih dulu.

Ia pun mengaku sering dikejar-kejar pertanyaan dari orangtua dan teman-temannya agar cepat lulus.

Tetapi, lulus sudah jadi bukti bahwa mereka tetap berusaha. Tidak peduli status itu, Aurel (yang kini berusia 19 tahun) tetap menyatakan bangga melihat cowok yang dua tahun lebih tua darinya itu berhasil menuntaskan pendidikan.

Bani sendiri terlihat sangat rapi dengan seragam wisudanya, yang berupa kemeja putih yang dibalut dasi dan kemeja hitam serta topi pilot.

“Mungkin kebanyakan dari mereka bisa menyelesaikan latihan ini dengan lebih cepat, atau mungkin terlihat mudah bagi orang yang tidak mengerti. Jadi kita gimana? Menjelaskan saja bahwa kita tidak bodoh, atau tidak bertanggung jawab. Kita cuma menikmati setiap saatnya dan jelas kita sukaaaaaa sekali bermain. Siapa yang tidak?” tulis Bani dalam caption.

“Congratulations bb, I’m so proud of you @rabbanizaki,” tulis Aurel.

Belum diketahui apakah Bani juga sudah diincar pertanyaan seperti “kapan menikah”, namun yang jelas Aurel sudah menetapkan batasan usia untuk menikah, yaitu 23 tahun. Jika Bani langgeng dengan putri Anang Hermansyah dan Krisdayanti itu, maka ia sudah punya batasan waktu yang jelas.

Sementara itu, Ashanty selaku ibu sambung Aurel sudah berjanji akan mengadakan pesta pernikahan sampai 12 kali jika nantinya Ashanty menjadi miliarder.

Terakhir, rupanya kelulusan Bani ditujukan untuk ayahnya. Sang ayah, yang turut hadir dalam acara kelulusan Bani, disebut sebagai “prioritas” Bani. Sedangkan, baik Bani maupun Aurel tidak memperlihatkan foto bersama di hari bahagia Bani itu.

“My priority! Thank you ayah,” tulis Bani.

