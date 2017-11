JAKARTA - Felicya Angelista kini sudah bisa berbagi kegiatan sehari-harinya karena hadiah ulang tahun dari pacarnya, Immanuel Caesar Hito. Hadiah itu rupanya sudah lama ia cari-cari, namun baru didapatkan ketika ulang tahun ke-23 nya pada Kamis 2 November 2017.

- Baca Juga: FOTO: Bahagia, Felicya Angelista Menangis Haru Dapat Kejutan Ulang Tahun dari Tim Dunia Terbalik

Hadiah itu adalah sebuah kamera beserta tripodnya, seperti yang dipamerkan Feli di Instagram, Kamis 2 November 2017. Saking senangnya, Feli berniat membuat vlog tentang kesehariannya bersama Hito dalam serial vlog yang sebelumnya sudah sempat ia buat.

“He gave me what I need! Thankyou for the gift baby! I really love it!!! Tungguin vlog kita yaaaaaaaaaa #Felitolovers di Youtube Channel aku: Keeping Up With Felicya ♥️,” tulis Feli dalam caption.

Perayaan ulang tahun Feli seakan tidak ada habisnya. Sejak dibawa Hito ke Puncak Pass, Bogor, Jawa Barat untuk kejutan, ia juga menerima berbagai kejutan termasuk di lokasi syuting Dunia Terbalik.

Ia mendapatkan dua buah kejutan dari para pemeran Dunia Terbalik, yaitu kado sepatu dari mamsnya akoh yaitu Mieke Amalia, dan pemeran Kang Kusoy yaitu Deni Saputra.

Keduanya adalah tokoh punya ikatan paling dalam dengan tokoh Tuti yang diperankan Feli, di samping sahabatnya yang diperankan Faby Marcelia.

“Keluargaku @duniaterbalikrcti_mncp terimakasih buat kejutannya, aku sayang kalian semua!!! Bersyukur bisa ada ditengah2 keluarga @duniaterbalikrcti_mncp yang penuh kehangatan 💞 Kalian berhasil bikin aku nangis bahagia! I love you guys so much!😘😘😘” tulis Feli sebagai ucapan terima kasih.

Feli memang terhitung tidak sering mengunggah vlog melalui akun Youtube-nya sendiri. Sebelum ucapan selamat ulang tahun untuk Hito yang ia unggah pada 17 Oktober 2017 lalu, vlog terbaru yang Feli unggah ke Youtube sudah berusia hampir empat bulan.

Vlog itu berisi perjalanannya ke kampung halamannya di Manado dan berdurasi lebih dari satu jam.

Yang jelas, para penggemar Feli dan Hito (Felitolovers) sudah tidak sabar menunggu vlog Feli lagi.

- Baca Juga: FOTO: So Sweet, Hito Beri Kejutan di Ulang Tahun Felicya Angelista

Sementara menunggu vlog Feli, banyak yang berdecak kagum melihat rupa cantik Feli yang semakin hari semakin menjadi-jadi, apalagi kaki Feli yang terlihat sangat mulus di foto itu.

“Kakinya putih banget mulus 😍,” tulis @may_maesarohh.

(edh)