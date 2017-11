LOS ANGELES – Kurang dari seminggu waktu perilisan album barunya, ‘Reputation’, Taylor Swift kembali memberi kejutan pada penggemarnya. Hari ini (3/11/2017), dia resmi meluncurkan single keempat berjudul Call It What You Want di YouTube.

Sebelumnya, perilisan single keempat itu dibocorkan Swift melalui Twitter. Dalam unggahannya, dia tak hanya membocorkan judul lagu terbaru, namun juga penggalan lirik lagunya.

"Holding my breath. Slowly I said. You don’t need to save me… But would you run away with me? … ‘Yes’. (Aku pasrah. Perlahan, pintaku. Kau tak perlu menyelamatkanku. Maukah kau lari bersamaku? … Ya.)"

Selain single baru, Swift juga memastikan bakal tampil dalam program Scandal di ABC, pada 9 November 2017, pukul 21.00-22.00 waktu setempat. Dalam program itu, dia akan memperdengarkan sejumlah lagu dalam ‘Reputation’ yang belum diketahui publik.

Versi extended penampilan live Swift tersebut akan ditayangkan saluran TV kabel Freefrom –yang juga anak usaha ABC dan Disney-, pada 10 November 2017. ‘Reputation’ akan resmi dirilis ke pasar, beberapa jam, setelah penampilan Swift di ABC ditayangkan.

(SIS)