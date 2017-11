SEOUL - Zhang Ziyi adalah salah satu tamu yang hadir di pernikahan Song Joong Ki dan Song Hye Kyo di Shilla Hotel pada 31 Oktober 2017. Aktris asal China tersebut larut dalam kebahagiaan pasangan yang akrab dengan sebutan Song Song Couple tersebut.

Sukses dan dikenal sebagai bintang ternama Korea Selatan, Joong Ki dan Hye Kyo menggelar pesta pernikahan secara sederhana. Keduanya juga mengundang tidak lebih dari 300 orang di hari bahagianya itu.

Hal ini lantas membuat Zhang Ziyi tersentuh dan mengungkapkan kalimat pujian. Baginya, perlakuan Song Joong Ki untuk sang istri sangatlah sempurna di mata kaum hawa. Joong Ki bahkan terlihat penuh khidmat saat membacakan sumpah sehidup semati untuk sang istri.

"Pernikahan Kyo itu sederhana, saya tidak melihat bunga yang mewah, mobil pengantin, perhiasan, sponsor dan tidak ada tampilan mencolok sama sekali, tapi di mata saya, yang bisa saya lihat adalah seberapa baik yang Tuan Song memperlakukan nya," tulis Zhang Ziyi dalam akun Weibonya.

"Bila cuaca terlalu dingin, Dia terus menghangatkan tangannya, ketika angin menjadi kencang, dia terus membantu memperbaiki rambutnya. Dia menjadi emosional beberapa kali saat membaca sumpahnya," sambungnya.

Diakui Zhang Ziyi bahwa cinta menjadi dasar yang lebih utama di atas kata mewah untuk pernikahan Song Joong Ki dan Song Hye Kyo. Usianya terpaut empat tahun lebih muda nyatanya mantan personel Running Man itu bisa memberikan rasa kasih sayang secara tulus dan sempurna.

(Baca Juga: Diarahkan Produser Handal, Husein Alatas Tak Alami Kesulitan saat Pindah ke Jalur Pop)

(Baca Juga: Ulang Tahun Ke-80, Titiek Puspa Turut Doakan Presiden Jokowi dan Rakyat Indonesia)

"Dia beberapa tahun lebih muda, tapi dia sangat mencintainya. Kyo menikah dengan cinta .. Semuanya begitu sederhana, tapi itu menghangatkan hatiku," ungkap Zhang Ziyi.

Pernikahan Song Joong Ki dan Song Hye Kyo digelar tertutup. Artis-artis papan atas Korea terlihat menghadiri pernikahan Joong Ki dan Hye Kyo. Sebut saja Park Hyung Sik, Park Bo Young, So Ji Sub, Hwang Jung Min, Kim Ji Won, Kim Min Seok, Yoo Ah In, Minho ‘SHINee’, Ock Joo Hyun, Choi Ji Woo, dan Donghae ‘Super Junior’.

(aln)