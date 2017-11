SEOUL - Pernikahan Song Joong Ki dan Song Hye Kyo berlangsung lancar di Shilla Hotel pada 31 Oktober 2017. Sederet selebriti ternama Korea Selatan dan luar negeri tampak hadir di pesta pernikahan bintang drama Descendants of the Sun tersebut. Dua di antaranya adalah Park Bo Gum dan Park Hyung Sik.

Pada pesta pernikahan yang berlangsung malam hari, dua aktor tampan itu bahkan menghibur para tamu undangan dengan bernyanyi juga bermain musik. Par Bo Gum mengiringi musik dengan piano saat Park Hyung Sik bernyanyi dengan suara indahnya.

Momen tersebut diunggah di akun Instagram @4ever_kikyo. Dalam video berdurasi singkat ini Par Bo Gum mampu mengiringi lagu yang dibawakan Park Hyung Sik secara apik dan menarik perhatian tamu undangan yang datang.

"I think i have heard this voice It's look like my boy @phs1116 singing at #songsongwedding I want the full video of this jebal 😭😭😭😭😭😭😭😭😭 #songsongcouplegettingmarriedtoday #songsongcoupleweddingtoday #haribahagiainternasional #songjoongki #songhyekyo," bunyi caption tersebut.

Sebelumnya kabar tentang penampilan Par Bo Gum memang sudah menjadi perbincangan hangat untuk kemeriahan pernikahan Song Joong Ki dan Song Hye Kyo. Aktor Moonlight Drawn by Clouds tersebut pun memainkan lagu-lagu pilihan untuk menyemarakkan pesta pernikahan Songsong couple.

Seperti diketahui, pernikahan Song Joong Ki dan Song Hye Kyo digelar secara tertutup nan meriah. Tak banyak orang yang diundang dan tak ada ruangan khusus untuk media atau melakukan konfrensi pers.

Sekira 300 orang hadir dalam pernikahan yang cukup dinanti para pecinta drama Korea ini. Kendati demikian, para penggemar dua bintang Korea Selatan ini tetap berusaha menyaksikan pernikahan mereka dengan cara bermalam di Hotel tempat Song Joong Ki dan Song Hye Kyo mengikat janji suci pernikahan.

(aln)