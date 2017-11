LOS ANGELES – Warner Bros sepertinya akan mengembangkan film Shazam! dengan sangat serius. Setelah mendapatkan tanda tangan Zachary Levi untuk film Shazam, kini WB meminta Adam Sztykiel untuk menjadi penulis naskah skenario film Black Adam yang dibintangi oleh Dwayne Johnson.

Shazam dan Black Adam sendiri memang masih berhubungan satu sama lain. Rencananya WB akan menampilkan Black Adam dalam film Shazam! sebelum nantinya merilis film stand-alone Black Adam.

Dilansir Collider, Adam Sztykiel merupakan salah satu penulis hebat di industri film Hollywood. Namun latar belakang penulis berusia 39 tahun ini adalah komedi. Karya-karyanya yang telah dikenal adalah Due Date, Alvin and the Chipmunks: The Road Chip dan Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul.

Berkaca pada kesuksesan Taika Waititi menggarap Thor: Ragnarok dengan gaya komedi, WB pun sepertinya ingin mengarahkan Black Adam ke arah yang sama. Apalagi mereka memiliki Dwayne Johnson yang sudah terbiasa melemparkan candaan di dalam film-filmnya. Hal ini cukup menarik mengingat WB selalu menggarap film-film superheronya dengan gaya serius.

Black Adam sendiri merupakan sebuah karakter yang kontroversial karena muncul di komik Marvel dan DC. Dalam komik Marvel, Black Adam bahkan diceritakan sebagai salah satu musuh utama Captain Marvel. Namun akhirnya DC mendapatkan hak cipta Black Adam terlebih dahulu.

(aln)