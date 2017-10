JAKARTA - Penyanyi Andien Aisyah terlibat dalam pembuatan video musik untuk layanan masyarakat dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza. Dalam keterlibatannya kali ini, wanita 32 tahun tersebut mengaku tidak dibayar sepeser pun.

Meski tak dibayar, Andien melakukan hal itu karena tanpa berpikir panjang. Pelantun lagu Let It Be My Way tersebut merasa kalau yang dilakukannya kali ini akan memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat.

"Iya, jadi seperti yang tadi diutarakan juga ketika pertama kali diajak untuk bekerja sama untuk video layanan masyarakat ini, namanya juga layanan masyarakat ya jadi memang enggak ada nominalnya disini," ungkap Andien saat ditemui di kawasan Senayan City, Jakarta Selatan, Senin (30/10/2017).

"Tapi saya enggak mikir dua kali untuk ikutan. Pertama karena layanan masyarakat itu sudah pasti kita ngasih manfaat buat banyak orang," tambahnya.

Oleh karena itu, dengan keterlibatannya dalam layanan masyarakat Andien ingin memberikan kontribusi untuk Indonesia. Selain itu, ibu satu anak ini juga merasa kalau konsep video musik yang diusung oleh salah satu perusahaan jasa transportasi online dan Kemendikbud RI sangat bagus.

"Jadi saya disini kepengin banget bisa berkontribusi untuk Indonesia juga untuk sebuah kebaikan. Terus yang kedua, memang konsepnya bagus banget," ujar Andien Aisyah.

Dalam video musik Indonesia Raya 3 stanza tersebut, Andien bercerita kalau dirinya tak hanya dirinya yang terlibat, melainkan banyak dari berbagai lapisan masyarakat, seperti diantaranya supir angkot, nelayan, dan pemanjat tebing

"Saya pikir ada beberapa penyanyi kan, katanya enggak penyanyinya cuma mbak Andien doang, oh gitu terus yang lain siapa? Yang lain ya lapisan masyarakat, ada driver Gojek, ada supir angkot, nelayan, pemanjat tebing, banyak banget, jadi saya pikir ini bagus banget ya, saya juga belum pernah terlibat di video layanan masyarakat seperti ini," tutup Andien.

(edi)