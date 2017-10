SEOUL – Kabar duka datang dari industri hiburan Korea. Aktor Kim Joo Hyuk dikabarkan meninggal dunia setelah terlibat kecelakaan serius pada Senin (30/10/2017).

Dilansir Koreaboo, berita kecelakaan dan kematian Kim Joo Hyuk pertama kali diwartakan oleh media lokal, MBN. Kecelakaan mobil yang merenggut nyawa Kim Joo Hyuk terjadi di kawasan Samseong-dong, Seoul selatan sekitar pukul 04.30 sore waktu setempat.

Mobil yang ditumpangi Kim Joo Hyuk langsung terbalik dan terbakar karena kecelakaan tersebut, Sang aktor sendiri langsung dibawa ke rumah sakit. Namun, nyawa Kim Joo Hyuk tak terselamatkan karena cederanya yang parah. Kim Joo Hyuk menghembuskan nafas saat baru sampai di rumah sakit.

Namoo Actors sebagai agensi Kim Joo Hyuk langsung memberikan respon terhadap berita duka tersebut. Namoo Actors tak langsung membenarkan kabar tersebut dan mengatakan akan mengecek kebenarannya.

“Kami sedang mencari kebenaran berita tersebut dan akan mengonfirmasi berita tersebut begitu kami tahu lebih banyak,” ujar juru bicara Namoo Actors.

Bagi yang tidak familiar, Kim Joo Hyuk merupakan aktor yang bermain di serial Reply 1988. Dibandingkan serial, Kim Joo Hyuk lebih banyak bermain film. Sepanjang kariernya, aktor kelahiran 3 Oktober 1972 itu sudah bermain lebih dari 20 film.

Tahun ini, Kim Joo Hyuk muncul di dua film, yakni The Tooth and the Nail dan Confidential Assignment. Kim Joo Hyuk juga punya tiga film yang baru akan rilis 2018 mendatang, yakni Heungbu, Dokjeon, dan Outbreak.

Kim Joo Hyuk paling dikenal lewat perannya di film My Wife Got Married (2008) dan The Servant (2010). Sementara untuk serial TV, Kim Joo Hyuk lebih familiar berkat aktingnya di God of War (2010) dan Hur Jun, The Original Story (2013).

Sepanjang kariernya, Kim Joo Hyuk tiga kali terlibat cinta lokasi. Yang pertama adalah dengan Kim Ji Soo, istrinya di serial Like a Flowing River. Setelah itu, Joo Hyuk kembali mengalami cinta lokasi dengan Kim Gyu Ri, rekannya di God of War. Setelah putus dari Gyu Ri pada 2013, Joo Hyuk pacaran dengan Lee Yoo Young, lawan mainnya di Yourself and Yours (2016).

(kem)