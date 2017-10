JAKARTA – Untuk pertama kali Kylie Jenner bukanlah ratu dari perayaan Halloween tahun ini. Tak seperti selebriti lainnya yang berlomba-lomba memamerkan kostum mereka di jejaring sosial.

Namun berbeda dengan Kylie yang sepetinya hanya bersantai saja dengan kostum seksinya, atau mungkin selebriti ini ingin menutupi musim Halloween-nya.

Di tengah laporan bahwa bintang Keeping Up With the Kardashian tersebut sedang hamil dengan pacarnya Travis Scott.

Pada hari Minggu 29 Oktober kemarin, Kylie terlihat mengunggah dirinya dengan mengenakan kostum dan make up yang biasa saja di Snapchat, terlihat juga aktris berusia 20 tahun itu hanya menghabiskan waktunya di rumah. Yang jelas tak ada kostum Halloween di tubuhnya.

Unggahannya di Snapchat juga menunjukkan dirinya tengah bersenang-senang dengan ibunya Kris Jenner sambil memamerkan cemilan baru favorit mereka yang dibawa oleh Kris dari Colorado, dan terakhir memamerkan celana kulit mencolok di Roll Royce-nya.

Namun, hingga kini Kylie belum memberikan komentar terkait unggahannya pada Snapchat tersebut dan mengapa ia tak mengikuti pesta Halloween, atau mungkin saja ia menutupi kehamilan dirinya. Demikian dinukil dari E! Online, Senin (30/10/2017).

