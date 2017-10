SEOUL – Box office Korea Selatan kembali dikuasai film luar. Setelah dua minggu film lokal berjaya lewat The Outlaws, box office Korea kini berada di bawah kekuasan Thor: Ragnarok yang rilis sejak 25 Oktober 2017.

Dilansir Korea Herald, Thor: Ragnarok memulai pekan pertamanya di box office Korea dengan mencengangkan. Tiket film yang dibintangi Chris Hemsworth tersebut berhasil terjual lebih dari 2 juta per Minggu 29 Oktober.

Diputar di 1.639 layar bioskop seluruh Korea, Thor: Ragnarok meraup penghasilan USD11,8 juta sepanjang akhir pekan dan total pendapatan kotor USD15,7 juta sejak pemutaran 25 Oktober. Angka itu jauh lebih tinggi dari penghasilan film di posisi runner up, yakni The Outlaws.

Setelah dua minggu berturut-turut menduduki puncak box office Korea, kini The Outlaws melorot ke peringkat dua dengan penghasilan USD3,5 juta sepanjang minggu lalu. Total, film yang dibintangi Ma Dong Seok dan Yoon Kye Sang tersebut sudah mengumpulkan USD42,6 juta sejak dirilis 3 Oktober.

Berada di peringkat ke-3 adalah film Jepang, Let Me Eat Your Pancreas. Rilis bersamaan dengan Thor: Ragnarok, Let Me Eat Your Pancreas hanya mampu meraup USD1 juta dengan penjualan tiket mencapai lebih dari 198 ribu.

Let Me Eat Your Pancreas bercerita tentang seorang siswa SMA yang menemukan sebuah buku diare teman sekelasnya yang ternyata menderita penyakit pankreas. 12 tahun berselang, siswa tersebut mengingat kembali masa-masanya bersama temannya tersebut sebelum meninggal dunia.

Melengkapi top 5 box office Korea pekan ini adalah Geostorm dan Man of Will. Geostorm berada di peringkat 4 dengan raupan USD808 ribu sepanjang minggu lalu, disusul oleh Man of Will di posisi lima dengan pendapatan USD181 ribu.

Berikut adalah top 10 box office Korea dilansir Korean Film:

1. Thor: Ragnarok – USD11 juta

2. The Outlaws – USD3,5 juta

3. Let Me Eat Your Pancreas – USD1 juta

4. Geostorm – USD808 ribu

5. Man of Will – USD181 ribu

6. The Fortress – USD149 ribu

7. My Tomorrow, Your Yesterday – USD101 ribu

8. Beautiful Tomorrow – USD137 ribu

9. Two Buddies and a Badger – USD89 ribu

10. No Game No Life Zero – USD88 ribu

(kem)