SEOUL - D.O semakin gencar melebarkan sayapnya di dunia seni peran dan menjadi member EXO yang aktif dalam berakting. Ia baru-baru ini hadir lewat film terbarunya berjudul "Room Number 7".

Dalam film tersebut, ia memerankan tokoh Tae Jung seorang siswa berkarakter brandal yang bekerja paruh waktu untuk membayar hutang dan mewujudkan mimpi dalam bermusik. Kebrandalan tokoh ditandai dengan sederet tato yang tergambar di leher pelantun Ko Ko Bob tersebut.

Berbicara soal tato tersebut, pemilik nama lengkap Do Kyung Soo ini mengungkapkan bahwa sempat mengalami masalah pada kulitnya.

"Dalam film tersebut, aku memiliki tato dengan kata-kata (berbunyi) 'There's no need to try to please everyone'. Aku mengalami waktu yang sulit karena kulitku mengelupas," jelas D.O dilansir Soompi.

Di balik itu, ia diserang pertanyaan soal keinginannya jika memiliki tato nanti. Bingang film Pure Love tersebut menjawab ingin menggunakan kata-kata dalam tato milik Tae Joon jika ingin melukis tubuhnya.

"Kalau aku benar-benar memiliki tato, alu ingin memakai kata-kata yang sama," tandasnya.

Dalam film Room Number 7, D.O akan beradu peran dengan Shin Ha Kyung. Rencananya film tersebut akan tayang pada 15 November 2017.

(edi)