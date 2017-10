SEOUL – Choi Minho disebut-sebut sebagai salah satu idol Korea yang memiliki paras tampan dan wajah mungil. Tak hanya dipuji fans dan netizen, ketampanan bintang Hwarang itu juga diakui oleh rekan satu grupnya, Taemin.

Personel termuda SHINee tersebut mengatakan, dulu tak pernah memperhatikan betapa tampannya Minho. Namun belakangan, dia menyadari betapa tampan rekannya tersebut.

Baca Juga: Restui Hubungan Taylor Swift dan Joe Alwyn, Ed Sheeran: Dia Pria Baik

“Aku tak menyadari (kalau dia tampan), karena sudah terbiasa bersamanya. Tapi aku pernah menonton video red carpet dia, beberapa hari lalu. Ketika aku melihatnya memakai setelan jas, wajahnya terlihat seperti pahatan,” ungkap Taemin di sebuah acara radio seperti dilansir dari Soompi, Jumat (27/10/2017).

Taemin kemudian menceritakan bagaimana dulu orang kerap salah mengira dirinya sebagai Minho, begitu juga sebaliknya. Tapi, Taemin mengaku tak merasa tersinggung dikira sebagai Minho pada awal debut mereka.

“Ada saat ketika orang-orang bingung antara aku dan Minho dan aku tak mempermasalahkannya,” kata pelantun Move tersebut.

Memiliki teman tampan seperti Minho, Taemin pun tak mau kalah. Idol kelahiran 18 Juli 1993 tersebut juga ingin terlihat tampan. Meski begitu, dengan sifatnya yang sedikit pemalu, Taemin mengaku kerap berbohong dengan mengatakan tak sadar jika dirinya tampan. Padahal, jauh dalam hatinya Taemin sadar dia tak kalah tampan dari Minho.

“Aku tak tahu jika aku tampan. Semua pria itu sama. Mereka akan berpikir bahwa mereka tampan,” canda Taemin.

Baca Juga: FRIDAY K-POP: Terungkap! Song Joong Ki & Song Hye Kyo Hanya Undang 300 Tamu di Pernikahannya

Sementara itu, saat ini Taemin tengah sibuk mempromosikan album solo keduanya. Selain tampil di acara musik mingguan, penyanyi 24 tahun tersebut juga aktif mempromosikan albumnya di sejumlah variety show dan acara radio.

Sebagai rekan satu tim, Taemin juga mendapat dukungan dari Minho. Minggu lalu, bintang Because It is the First Time tersebut datang ke salah satu acara musik untuk mendukung comeback stage Taemin. (lid)

(fid)