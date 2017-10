SEOUL - Kabar bahagia bagi para penggemar GOT7 yang ada di Eropa. MTV China mengumumkan bahwa Wang Jackson akan hadir dalam MTV Europe Music Awards 2017 yang akan diselenggarakan pada 12 November 2017 di London, Inggris.

(Baca Juga: Pose-Pose Cantik Reva Mustafa, Kekasih Katon Bagaskara)

(Baca Juga: Dibilang Lebay karena Somasi Netizen, Cita Citata: Apa Kamu Mau Saya Hina?)

Para penggemar membagikan video yang disebarkan oleh MTV China melalui media sosial Weibo. Para penggemar langsung menunjukkan antusiasnya dengan kabar tersebut.

"MTV China confirm Jackson's attendance," tulis @jacksondaily.

"MTV China Weibo: MTV China will be inviting one very swag and cool artist to be the ambassador of Greater China to Ema. Who is it?," tulis @gayeewang sembari menyisipkan video pengumunan nama Jackson.

Namun, Jackson bukan hadir sebagai perwakilan idol dari Korea Selatan seperti grup GOT7. Ia mewakili wilayah tanah kelahirannya yakni Hong Kong.

(Baca Juga: Lama Ditinggal Angelina Sondakh, Keanu Massaid Jago Main Bola)

(Baca Juga: Isu Keretakan Girls Squad, Chacha Frederica: Aku Kasihan Kenapa Jatuhnya ke Jessica Iskandar)

Ini menjadi kesempatan perdana bagi Jackson yang mewakili GOT7 dalam ajang penghargaan musik kelas dunia. Kedatangannya menjadi pembuktian terkait kemenangan GOT7 pada MTV EMA 2016 dalam kategori Best World Wide Act setelah tertahan sebagai nominasi untuk kategori Best Korean Act pada 2015. Demikian seperti dilansir Allkpop.

(edi)