LONDON – Hubungan asmara Taylor Swift dan Joe Alwyn telah diketahui dunia. Sahabat-sahabat terdekatnya juga sudah mengetahui jalinan asmara Taylor dan aktor muda Inggris tersebut. Termasuk Ed Sheeran.

- Baca Juga: Wow, Taylor Swift Telanjang di Teaser Video Klip ... Are You Ready For It?

Taylor tampaknya sudah memperkenalkan Joe kepada Ed. Pasalnya, solois 26 tahun tersebut telah memberikan restunya pada Taylor dan Joe untuk pacaran serta menilai sang aktor sebagai pria yang baik.

“Dia sangat baik. Sangat sangat bersahabat. (Joe) adalah pria yang sangat baik,” kata Ed dalam wawancara di Capital London Breakfast Show seperti dilansir US Weekly, Jumat (27/10/2017).

Ed sepertinya cukup sering menjadi tempat curhat Taylor tentang Joe. Pasalnya, pelantun Shape of You itu mengatakan jika dia bertemu dan ngobrol dengan Taylor ketika penyanyi kelahiran 1989 tersebut sedang ke Inggris belum lama ini.

“Kami cukup sering berkomunikasi, kalian tahu. Dia juga ada di London selama beberapa waktu belum lama ini,” kata Ed.

Walau sahabat sejak awal tahu hubungan Taylor dan Joe, namun pasangan beda negara itu tak pernah mau blak-blakan soal kisah cinta mereka kepada media. Menurut sahabat, Taylor memang lebih memilih menyembunyikan hubungan mereka ketimbang go public.

“Mereka punya hubungan yang tak ingin ditonjolkan, yang sangat disukai Taylor. Mereka saling mencintai,” ujar seorang sumber.

Rumor hubungan Taylor dan Joe pertama kali terungkap pada Mei lalu. Selama hampir setengah tahun pacaran, Taylor kerap terbang ke London untuk bisa kencan dengan aktor 26 tahun tersebut.

Taylor bahkan dikabarkan memakai tempat yang biasa dikunjunginya saat berkencana dengan Joe sebagai lokasi syuting video klip. Menurut penuturan seorang sumber, Taylor cukup mengenal jalanan London karena sering jalan-jalan dengan Joe.

“Video memperlihatkan Taylor sedang jalan-jalan malam. Semua lokasinya adalah tempat-tempat yang sudah didatanginya dengan Joe. Dia sudah menghabiskan berbulan-bulan di London tanpa diketahui sepanjang tahun ini dan sudah jalan-jalan lebih dari yang orang-orang sadari,” ungkap sumber.

- Baca Juga: Penggemar Bantah Isu Kehamilan Taylor Swift

Dari keterangan sejumlah saksi mata, Taylor sudah mengunjungi banyak tempat selama syuting video klip tersebut. Pelantun Look What You Made Me Do itu mendatangi sebuah pub, pergi ke Millenium Bridge, hingga ke toko kebab di London Utara. Taylor juga terlihat menaiki sebuah bus malam saat proses syuting.

(edh)