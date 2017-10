LOS ANGELES – Sebuah penyegaran dilakukan penyanyi cantik Demi Lovato. Ia telah menyiapkan sesuatu untuk para penggemarnya. Peristiwa penting ini terlihat di akun media sosial Twitter-nya.

- Baca Juga: Demi Levato Ikut Senang "Mantan Kekasihnya" Joe Jonas Tunangan dengan Sophie Turner

Mengutip ACEShowbiz, Jumat (27/10/2017), pada Rabu, 25 Oktober pelantun “Sorry Not Sorry” ini mengunggah video ke Twitter untuk berbagi video misteriusnya, tentu saja hal ini sangat menggoda bahwa ia akan mengumumkan sesuatu yang besar pada hari berikutnya.

Video berdurasi singkat itu menampilkan sebuah televisi tua yang menunjukkan layar statis. Saat kamera menyorot di televisi, layar berubah dan menampilkan beberapa kata yang berbunyi, “Nantikan... Pengumuman utama besok siang.”

Menanggapi video tersebut, para penggemar lantas bertanya-tanya apa pengumuman penting tersebut. Beberapa dari mereka menunjukkan bahwa logo Demi Lovato di video tersebut adalah pentunjuk penting, karena terlihat seperti font dari album sampul “Don’t Forget”.

Lain lagi, mereka malah menebak bahwa bintang “Camp Rock” tersebut mungkin merilis versi baru dari album ini.

Penggemar lain pun berspekulasi bahwa petunjuk penting mungkin adalah huruf “X” yang terbuat dari lakban di layar. Mereka mengira surat itu ditujukan unuk xtina, Christina Aguilera, sebab mungkin saja Lovato akan berkolaborasi dengan sang diva.

Teorinya muncul sebab Lovato dikenal sebagai penggemar berat Christina. Penyanyi “Cool for the Summer,” tersebut bahkan menyatakan bahwa Christina adalah inspirasi besarnya untuk lagu “Tell Me You Love Me.”

Namun, ternyata setelah tim Okezone melihat di akun Twitter Lovato, pengumuman dari video yang dimaksud adalah rencana tour dirinya dengan seorang DJ populer yakni DJ Khaled.

- Baca Juga: Tak Ingin Tersakiti oleh Cinta, Demi Lovato Pilih Hidup Melajang

Kini Lovato disibukan tengah melakukan promo tur disejumlah jejaring sosial miliknya. Semoga sukses Demi Lovato!

(edh)