LOS ANGELES – Taylor Swift akhirnya merilis video terbaru keduanya, ... Ready for It? pada Jumat (27/10/2017) pagi atau Kamis malam waktu setempat. Sama seperti teasernya, nuansa film sci-fi Ghost in the Shell dan Blade Runner sangat kental terasa dalam video klip ... Ready for It?

Video dibuka dengan nuansa mencekam yang memperlihatkan dinding-dinding penuh grafiti sebelum Taylor muncul memakai jubah bertudung. Dengan langkah tegap, Taylor melangkah menuju sebuah ruangan tempat sosok mirip Taylor berada.

Taylor yang ada di ruangan ini lebih mirip karakter di Ghost in the Shell. Sosok robot telanjang Taylor ini beberapa kali bertransformasi, mulai dari memakai kostum hitam ala superhero hingga naik kuda putih.

Selain terinspirasi Ghost in the Shell dan Blade Runner, ... Ready for It? juga penuh dengan pesan misterius dari Taylor. Salah satu pesan yang berhasil dipecahkan oleh fans adalah angka 8991 yang ada di awal video klip. Fans menduga itu adalah angka tahun kelahiran Taylor dan sang kekasih, Joe Alwyn.

... Ready for It? merupakan video klip terbaru hasil kerja sama Taylor dan Joseph Khan. Sebelumnya, mereka sudah bekerja sama untuk video klip Taylor yang lain seperti Blank Space, Bad Blood, Wildest Dreams, Out of the Woods, serta Look What You Made Me Do.

Sementara itu, ... Ready for It? merupakan lagu kedua yang dirilis dari album baru Taylor. “Reputation”. Album berisi 15 lagu baru itu akan dirilis 10 November mendatang. Selain ... Ready for It? ada dua lagu lain yang juga sudah dirilis dari album ini, yakni Look What You Made Me Do dan Gorgeous.

Beberapa fans beruntung dan Selena Gomez telah mendapat kesempatan untuk mendengarkan semua lagu di album tersebut. Menurut kekasih The Weeknd tersebut, “Reputation” merupakan album yang sangat menginspirasi.

“Apakah kau mengharap kurang dari itu? (Album) ini sangat menginspirasi. Keren sekali mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang menginspirasi dan mengubah cara mereka mendikte apa yang mereka suka, entah itu akting atau musik. Dan dia (Taylor) adalah satu dari orang-orang yang akan terus melakukan itu,” kata Selena belum lama ini.

Selena melanjutkan, “Aku jelas sangat mencintainya dan aku ingin dia melakukan apa yang dia lakukan. Dia mengagumkan dan ini adalah semua hal yang kalian inginkan dan lebih dari itu. Jadi, aku sangat bangga dan jelas fans besarnya.” (lid)

