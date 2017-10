LOS ANGELES – Selena Gomez kembali menggebrak industri musik dunia dengan merilis single baru. Berkolaborasi dengan Marshmello, Selena merilis sebuah lagu berjudul Wolves.

Kekasih The Weeknd ini siap membawakan lagu Wolves untuk pertama kalinya di panggung American Music Awards (AMA) 2017 pada tanggal 19 November mendatang. Penampilan ini sekaligus menjadi yang pertama baginya setelah menyatakan menderita penyakit lupus pada awal tahun.

Dilansir dari Billboard, nama-nama besar seperti Bruno Mars, Drake, Kendrick Lamar, The Weeknd, Ed Sheeran akan bersaing dalam acara AMA ke 45 tahun ini. Bruno Mars sedikit memimpin dengan mendapatkan 8 nominasi, termasuk artist of the year, video of the year, dan favorite male artist. The Chainsmokers, Drake, Sheeran, Lamar, dan The Weeknd sama-sama meraih lima nominasi pada tahun ini.

Sementara itu Diana Ross, akan mendapatkan penghargaan Lifetime Achievement pada AMA tahun ini. Diana dinilai memberikan kontribusi luar biasa pada industri musik dan budaya populer pada umumnya.

Perhelatan American Music Awards 2017 sendiri akan digelar langsung dari Teater Microsoft di Los Angeles.

