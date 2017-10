JAKARTA - Chacha Federica akhirnya angkat bicara tentang kabar adanya konflik antara dirinya dengan personel Girls Squad yang lain khususnya Jessica Iskandar. Ia tak menyangka kalimat yang sempat diunggah di akun Instagram pribadinya berdampak kurang baik terhadap persahabatannya itu.

Memastikan tak ada konflik dalam persahabatannya, Chacha pun meminta maaf. Wanita berusia 25 tahun ini tak bermaksud menarik perhatian publik dengan kalimatnya tersebut melalui sosial media pribadinya.

"Pokoknya intinya gini aku minta maaf kalo kemarin salah ngomong, general statement aku jadi viral kesannya jadi kayak minta perhatian atau apa-apa. Kita enggak bermaksud kayak gitu sama sekali. Aku manusia biasa yang juga punya perasaan kadang sensitif apalagi perempuan kan pasti kan kadang moodnya suka naik turun," jelasnya di kawasan Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Kamis (26/10/2017).

Chacha memang sempat mengunggah kalimat di Instagram Story terkait teman palsu. Tak menuliskan sasaran dari unggahannya itu, netizen menganggap bahwa kalimat Chacha dikhususkan untuk Jessica Iskandar.

Bagi Chacha, kalimatnya tersebut sangat umum dan tidak menjurus ke siapapun termasuk, Jedar. Ia pun mengaku akan belajar untuk lebih hati-hati menggunakan sosial media.

"Aku harus belajar lagi buat pakai sosial media toh sebenarnya disitu aku tidak menjurus ke siapapun kok mengarah ke Jessica kenapa aku kemarin klarifikasi karena aku kasihan sama Jessica temen-temen wartawan banyak yang ngejar Jessica terus habis itu kesannya Jessica tu gimana banget gitu karena pada nanya 'kok aku habis operasi temen-temen enggak ada yang jenguk lah gimana jadi kesannya kayak gimana banget," papar Chacha.

"Jadi maksudnya kita be most possible aja tinggal di Jakarta kan enggak semudah untuk bisa datang kesana kesini. Mereka juga suport aku kok aku sebelum masuk ruang operasi Niaa Whatsapp aku kayak 'Cha hari ini operasi banyak berdoa' gini gini semua pada ngucapin jadi jangan disalahartikan yang macam-macam sama sekali dan yang aku omongin itu kan general statement aku kan enggak ngomong ini begini-begini kan," tambahnya.

Chacha Federica memang baru saja melakukan operasi demi perawatan rahim di Singapura. Para sahabat dari Girls Squad tak menemaninya karena kepentingan masing-masing.

Tak hanya itu, Chacha juga menjawab isu tentang pertengkarannya dengan Marshanda. Ia memastikan bahwa hubungannya dengan mantan istri Ben Kasyafani tersebut baik-baik saja sampai saat ini.

"Jangan diberitain ke Marshanda juga ya enggak ada kaitannya sama dia lho kasihan juga. tadi aku janjian makan siang sama dia jadi enggak ada apa-apa. Sorry kalau salah ngomong ya," tutup pemain sinetron Kisah Sedih Di Hari Minggu tersebut.

(aln)