SEOUL – Lee Seung Gi akhirnya telah selesai menjalani wajib militer di negara asalnya, para penggemarnya pun tak sabar untuk melihat dirinya di layar kaca, terutama di reality show New Journey to the West.

- Baca Juga: Yaah, Song Joong Ki dan Song Hye Kyo hanya Undang 150 Orang ke Pernikahannya

Melansir SOOMPI, Kamis (26/10/2017), hal tersebut menjadi pertanyaan yang diajukan oleh para penggemarnya kepada produser direktur (PD) Na Young Suk secara pribadi di sebuah acara. Sebagai penggemar mereka bersemangat menunggu kembalinya sang bintang ke dunia hiburan.

"Banyak orang mengatakan hal serupa kepada saya seolah terserah saya. Tentu saja, saya akan senang jika Lee Seung Gi bisa bergabung, tapi pendapat selebriti adalah yang paling penting," ungkap Na Young Suk.

Na Young Suk menambahkan, “Saya ingin tahu apakah Lee Seung Gi benar-benar ingin berpartisipasi dalam 'New Journey to the West'. Bukan sesuatu yang harus kuputuskan. Namun, jika Lee Seung Gi mengatakan dia ingin melakukannya, maka kami akan segera melakukannya."

"Tapi saya tahu, jadwalnya dikemas dengan rencana untuk drama dan film setelah dia keluar. Saya pikir dia akan tampil di berbagai program jika dia punya waktu," lanjutnya.

- Baca Juga: Duh! Changmin TVXQ Curhat Tak Pernah Dijenguk Teman Selama Jalani Wamil

Sementara itu diketahui, Lee Sung Gi terdaftar di wajib militer pada Februari 2016 dan akan berakhir pada minggu depan 31 Oktober. Kemungkinan besar, ia akan kembali ke drama melalui “Hwayugi” TVN.

(edh)