JAKARTA - Penyanyi Agnez Mo memang saat ini tak hanya disibukkan dengan karir keartisannya di bidang tarik suara, namun kini wanita 31 tahun tersebut juga disibukkan dengan berbagai macam bisnis.

Lantas bagaimana Agnez Mo mengatur waktu antara kedua bidang yang berbeda itu? Menurutnya, jika ia mengatur waktu maka akan tidak akan bisa tidur. Dirinya pun menyebutkan kalau kemarin hanya tidur selama 2 jam.

"Kalau membagi waktu ya enggak tidur saja sih sebenarnya hehehe. As simple as that. No no, literally thoug like last night I only slept like two hours. Bagaimana caranya? Being a zombie!," ujar Agnez Mo lantas tertawa saat ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Kamis (26/10/2017).

Kekasih Wijaya Saputra ini pun menjelaskan kalau membagi waktu harus ada niat dan jalan. Agnez sendiri mengaku kalau dunia bisnis sudah menjadi darah daging keluarganya.

Oleh sebab itu, ia sudah sangat terbiasa untuk berbagi tugas menangani semua pekerjaan bersama kakaknya. Ditambah lagi, Agnez Mo merasa sangat memperhatikan hal-hal kecil, namun itu membuatnya terbantu mengurusi kesibukkannya.

"Masalah membagi waktu orang kan selalu bilang kalau ada niat, selalu ada jalan. Saya sendiri di keluarga saya bisnis itu cukup mendarah daging. Jadi pada akhirnya kami udah terbiasa, saya bagian ininya, kakak saya bagian itunya," paparnya.

"Jadi harus memerhatikan hal-hal kecil. Karena itu udah kayak second nature bagi saya, pada akhirnya jadi lebih mudah. It comes naturally. Jawaban yang paling tepat sebenarnya memang tidak tidur," tutip Agnez Mo.

