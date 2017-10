JAKARTA - Baru satu bulan lebih menikah, Laudya C. Bella harus meninggalkan Engku Emran suaminya di Kuala Lumpur, Malaysia. Wanita tersebut tengah mejalani tugas sebagai duta sebuah merk shampo ke Korea Selatan.

Selama beberapa hari di sana, ia rajin mengunggah kegiatannya. Seperti yang dipajang dalam Instagram pribadinya pada hari ini, Rabu (25/10/2017). Bella menuliskan beberapa makna huruf "L" dan meminta netizen menebak untuk kata lainnya.

 

"Morning Love! Today im wearing hijab @lbylcb ,kalau menurut aku L itu for Love , L for Lace, L for Laudya , and L for ? #L ? #pleasecommentmyphoto #LCB #loveconfidencebeauty #comingsoonverysoon," tulis Bella.

Tak disangka, Emran sang suamu ikut berkomentar dalam unggahan tersebut. Pria beranak satu tersebut memberikan komentar satu kata yang mengocok perut netizen.

"Lapar," tulis Emran.

Sederet netizen langsung ramai mengomentari tanggapan ayah Engku Aleesya tersebut. Diantara mereka menyebutkan komentar Emran adalah pertanda rindu kepada Bella.

"Laper. Kasian teh Bella, rindu masakan teteh suami tercinta hehe," tulis @isirma207.

"Hiaaah suaminya lapar. Cepat pulang mba bel," tulis @khairina.ria.

"Itu suaminya lapar. Mungkin rindu," tambah @elissrihana_.

Sebelumnya, Bella mengungkapkan kerinduannya saat meninggalkan suami dan anaknya untuk menjalani pekerjaan ke luar negeri. Ia mengunggah sebuah tampilam capture panggilan telpon video bersama Emran dan Aleesya yang memberikan ekspresi sedih.

