SEOUL - Drama Goblin boleh saja berakhir. Namun rupanya kenangan di antara para pemain masih terus membekas sampai saat ini. Terbukti sang bintang utama, Kim Go Eun baru saja mengungkap fakta besar lain soal drama garapan Kim Eun Sook itu.



Dalam wawancara baru-baru ini, wanita 26 tahun itu membeberkan rahasia bahwa ia adalah penggemar berat dari lawan mainnya sendiri, Gong Yoo di dunia nyata.



"Sejujurnya saya adalah penggemar Gong Yoo," ujarnya malu-malu sebagaimana dikutip dari Allkpop.



Kim Go Eun rupanya sudah menjadi fans sang Goblin sejak 2007. Pemeran Hong Seol dalam drama Cheese in the Trap itu mendeklarasikan diri sebagai penggemar Gong Yoo mulai dari era Coffee Prince berjaya.



"Saya sangat menyukainya sejak Coffee Prince. Saya sangat senang karena bisa bekerja dengannya dalam sebuah produksi drama," sambungnya.



Itu berarti, Kim Go Eun adalah salah satu fans paling beruntung di dunia. Selain terlibat proyek bersama, ia juga didaulat sebagai pengantin Gong Yoo dalam Goblin. Tak heran apabila wanita kelahiran 2 Juli 1991 ini tak pikir panjang saat ditawarkan membintangi drama yang tayang di tvN tersebut.



Sebelumnya telah berhembus kabar soal kandasnya hubungan asmara Kim Go Eun dengan Shin Ha Kyun disebabkan oleh orang ketiga, Gong Yoo. Namun hingga berita ini diunggah belum ada tanda-tanda kedua bintang utama Goblin itu mengesahkan hubungan mereka secara terbuka.



Di sisi lain, kisah Kim Shin dan Ji Eun Tak sempat meraih popularitas yang luar biasa. Tidak hanya sukses di Korea Selatan, demam Goblin pun sudah mewabah kemana-mana hingga Manca Negara.



Goblin sendiri memang mengangkat kisah yang cukup beda dari biasanya. Kejutan demi kejutan yang dihadirkan setiap episode selalu sukses membuat para penonton penasaran. Ditambah, chemistry para pemain pun cukup kuat.



Menyoal Goblin, drama ini adalah proyek buatan Kim Eun Sook, salah satu penulis yang juga berhasil menjadikan Descendant of The Sun (DOTS) melejit di pasaran.

(edi)