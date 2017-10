JAKARTA - Dewi Sandra masih saja disibukkan dengan aktivitasnya di dunia hiburan. Tak sedikit pun terlintas di benaknya untuk menjadi seorang ibu rumah tangga sejati.

- Baca Juga: Demi Kemanusiaan, Dewi Sandra Ajak Masyarakat Indonesia Bergerak Bantu Korban Konflik Rohingya

Untungnya, sang suami pun tak pernah mempermasalahkan kesibukan yang dijalani oleh sang istri. Seakan-akan sang suami sudah tahu bahwa tidak mungkin istrinya mau menjadi ibu rumah tangga dan hanya berdiam diri di rumah saja.

“Kadang-kadang aku suka bercandain, ‘Sayang, aku jadi ibu rumah tangga aja ya?’ Terus dia cuma lihat aku, ‘Darling that would never happen', kamu adalah orang yang gak bisa diem di rumah. Menurut dia kayaknya untuk menjadi 100% ibu rumah tangga agak susah membayangkan,” kata Dewi saat ditemui di acara Jakarta Fashion Week 2017, Minggu (22/10/2017).

Penyanyi sekaligus aktris tersebut juga memang selalu ingin memanfaatkan waktunya dengan hal-hal yang berharga. Tak selamanya Dewi bekerja di industri hiburan hanya untuk mencari uang saja.

“Saya rasa orang kerja itu gak selalu masalah materi. Aku juga banyak kerjaan yang sosial. Itu gak ada bayaran, jadi kita melakukan sesuatu ada tujuannya. Dengan membantu orang sebenarnya saya juga membantu diri saya sendiri,” lanjutnya.

Dewi menjadikan pekerjaan sebagai sebuah kesempatan untuk bertemu orang-orang asing yang bisa diambil ilmu serta pengalamannya. Apalagi jika terlibat proyek dengan aktris atau penyanyi senior, ia tak segan untuk menimba ilmu dari mereka.

- Baca Juga: Merindukan Mendiang Ibunda, Dewi Sandra: Mom!

“Saya paling suka kerja sama orang-orang senior karena dengan itu saya bisa belajar pengalaman mereka, perjuangan mereka, kerja keras mereka seperti apa. Jadi itu yang pengin saya ambil,” tandasnya.

(edh)