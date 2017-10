JAKARTA - Dipha Barus sering menarik inspirasi dari lagu-lagu non-EDM menjadi EDM (Electronic Dance Music). Bahkan, pengaruh musik terbesar Dipha ternyata bukan rekan-rekannya se-genre.

Sebaliknya, artis-artis favorit Dipha malah jarang memasukkan unsur electronic dalam lagu mereka.

"Influence utama gue itu Stevie Wonder, terus The Beatles yang White Album, terus Fariz RM, ada banyak sih," ucap Dipha ketika ditemui di komplek MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa 24 Oktober 2017

Tak ayal, pria 31 tahun itu bingung ketika ditanya DJ yang jadi pengaruh utama baginya. Dengan sedikit berpikir, ia merasa dekat dengan DJ dubstep seperti Skrillex dan Medasin, dan tidak dapat menyebutkan nama DJ lain.

Namun, Dipha punya alasan di balik hal tersebut. Menurutnya, inspirasi paling awal didapat dari seorang DJ asal Singapura. Ketika masih duduk di bangku SMP dan rajin ngeband, Dipha yang menyaksikan konsernya jadi terinspirasi. Tak butuh waktu lama bagi Dipha untuk kemudian memutuskan berkarier sebagai DJ.

"Akhirnya jadi DJ karena waktu SMP ngeliat DJ dari Singapura, yang bisa main drum n bass, jungle jazz. Karena dulu gue juga pemain band, ternyata bisa juga ya lagu band dijadiin dance music, dan akhirnya gue belajar nge-mix, dan sekarang belajar bikin lagu sendiri, dan main lagu sendiri," jelas Dipha.

Hal-hal itu akhirnya berbuah karya seperti All Good dan No One Can Stop Us, yang bertahan sangat lama di tangga lagu nasional maupun internasional. Ia sempat menggarisbawahi All Good yang dinilai sebagai salah satu karyanya yang paling sukses.

Kendati demikian, tujuannya membuat lagu rupanya bukan ingin mengejar tangga lagu. Sejak awal, ia punya tujuan membuat musik untuk menyenangkan diri sendiri.

"Dari lahir sih emang jadi penikmat musik yang sangat intensif, dan buat musik tujuannya ingin membuat musik yang gue nikmatin," tutupnya.

