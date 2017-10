JAKARTA - Via Vallen kian kemari menunjukkan tajinya dalam hal bermusik. Wanita 26 tahun ini berhasil membius para penggemarnya untuk mendengarkan lagu hitsnya yang berjudul Sayang.

Tentu saja tak sekedar bernyanyi, media sosialnya pun kebanjiran followers.

Tapi soal pujian kecantikan Via Vallen sudah biasa ditulis netizen. Yang menariknya pada pose kali ini, tak sedikit netizen yang mengira bahwa Via Vallen lebih mirip dengan penyanyi Isyana Sarasvati.

"😍😍😍😍 ya allah cantik bngt rekk 😘😘 sehat trus teh via πŸ˜‚πŸ˜ @viavallen," tulis @fajar_vianisty001.

"isyana sarvati y ?," tulis @bang_tonaa.

"Isyana hehehe cantik," tulis @anthony_winata25.

Seperti yang terlihat, dalam foto itu diketahui Via Vallen tengah mengenakan gaun berwarna biru lengkap dengan rambut terurainya. Tak lupa perempuan kelahiran Surabaya ini tampak membagikan senyumnya, seolah menyapa netizen yang melihat pose tersebut.

Usut punya usut ternyata Via Vallen akan menghibur suatu acara yang didakan di Alun-Alun Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Hal itu pun diungkap Via lewat judul foto yang diberikan olehnya. Tak ketinggalan rasa syukur dari Via Vallen tampak terucap lantaran bisa menghibur para warga Gunungkidul.

"Alhamdulillahh πŸ˜‡ Udah Siapp menghibur masyarakat wonosari - Gunungkidul dan sekitarnya πŸ’ƒπŸΌπŸ’ƒπŸΌπŸ’ƒπŸΌ," tulis Via Vallen.

Sementara itu, kian tenarnya Via Vallen justru tak berbanding lurus dengan kisah asmaranya. Bahkan untuk saat ini Via Vallen belum memikirkan soal jodoh. Padahal, Via sempat menargetkan untuk menikah pada tahun lalu. Mengingat karirnya sedang bagus, Via tampak mengesampingkan soa asmara.

β€œSebenernya target (menikah) nya tahun kemarin, cuma pas lagi bagus-bagusnya karier, ya udah. Masih asik aja berkarier, nyari duit yang banyak,” ucapnya Via Vallen pada Go Spot RCTI, Jumat 13 Oktober 2017.

β€œKalau untuk asmaranya, kayaknya kalau ngerasa udah cukup di entertain, nikah aja. Kalau keinginan untuk sendiri enggak sih, tapi karena lagi sibuk-sibuknya, jadi enggak kepikiran aja. Kalau diniatin pengen sendiri enggak, enggak kayak gitu sebenernya,” tutupnya.

